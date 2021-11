JVP-Initiative: Impfen für das Klima

„Haag hat leider eine unterdurchschnittliche Impfquote – bei gleichzeitigen Rekordinfektionszahlen“, erklärt ÖVP-Gemeinderat Konrad Mylius. Gemeinsam mit seinem Parteikollegen Michael Buchner will er nun mit einer Initiative ein Zeichen setzen. „Gerade die jüngeren Menschen leiden unter den Auswirkungen der Pandemie – seien es Sorgen um den Arbeitsplatz oder die Ausbildung sowie Einschnitte im Freizeitleben. Wir wollen nicht als die „Generation Corona“ in die Geschichte eingehen. Es gibt mit der Impfung einen klaren Ausweg aus dieser Pandemie. Nutzen wir ihn“, appelliert Buchner an alle Haager.

Die beiden starteten einen Aufruf der Gemeinderäte, um die Bevölkerung zum Impfen zu bewegen. „Wir sehen uns als Gemeinderäte in der Verantwortung“, sagen die beiden, deren Initiative bei SPÖ und Liste für Haag jedoch keine Unterstützung fand. Um die beiden großen Zukunftsthemen der Jugend – Umweltschutz und Pandemie – zu verknüpfen, hat die Impfbereitschaft der Haager auch Auswirkungen auf den Klimaschutz, denn die JVP hat angekündigt, für jeweils zehn Impfungen der Haager einen Baum zu pflanzen.