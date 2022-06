Kampf dem Übergewicht: Teilnehmer für Kurs gesucht

Werbung

„Von Übergewicht sind immer mehr Erwachsene und Kinder betroffen, es verursacht zahlreiche Krankheiten. Der Bewegungsmangel, der sich seit Corona noch einmal verstärkt hat, ist eine wesentliche Ursache dafür.

Umso wichtiger ist es, die Gefahren so früh wie möglich ernst zu nehmen und darauf zu reagieren“, erklärt Martin Stöckler, Stadtrat für Gesundheit und Sport und zugleich Sportlehrer. Daher plant man in Haag, einen „Vorsorge Aktiv Junior“-Kurs zu machen. Dabei geht es darum, Kinder mit Übergewicht durch Kursangebote in Bewegung zu bringen.

Ebenfalls vorgesehen: Tipps für eine gesunde Ernährung und mentale Unterstützung sowie kinder- und jugendmedizinische Hilfe. Ziel ist es, die Teilnehmer auf dem Weg zu einer gesünderen Lebensweise und somit auch zu einem Normalgewicht zu unterstützen und zu begleiten. Für den Kurs wird daher nach Teilnehmern gesucht. Dieser könne laut Stöckler nur zustande kommen, wenn sich genügend Kinder anmelden.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.