Wird es gelingen, „Arcadia“ zu befreien und sicherzustellen, dass sich das Gute und Schöne auf der Welt auch weiterhin vermehrt? So lässt sich der fantasievolle Stoff, der am Raimundtheater für „ausverschenkte“ Vorstellungen sorgt, kurz zusammenfassen.

Für Raphael Cisar, aufgewachsen und infiziert mit der Freude am Theater durch den Theaterkeller und das Sommertheater in Haag, ist das ein besonderes Glanzlicht in seiner kurzen, aber steil aufsteigenden Karriere als Darsteller. Seine Mutter Roswitha Haiderer, die einst das Ensemble des Haager Theaterkellers gründete, hat von Anfang an seine Ambitionen unterstützt.

Theater auf einem Kreuzfahrtschiff

Noch sehr gerne erinnert sich der sympathische und eloquente Mime an die Anfangszeiten in Haag zurück. Bekannt wurde der 27-Jährige einem größeren Kreis mit seinem Auftritt in „Zerbinettas Befreiung“. Danach folgten weitere coole Engagements. Ganz ohne Schauspielunterricht ging das aber alles nicht ab. So besuchte er eine private Schauspielschule und reüssierte dann im „Vestibül“, einer Spielstätte des Burgtheaters.

Und immer trieb es ihn hinaus in die weite Welt. So spielte er vier Monate lang Theater auf einem Kreuzfahrtschiff. Ein besonderes Herzensanliegen wäre die Arbeit als Regisseur und besonders angetan hat es ihm das Drama „Andorra“ von Max Frisch“. „Ein Stück voller Vielfalt und Aktualität“, sagt Cisar.

Angst, von der Schauspielerei nicht leben zu können, hat er nicht. Man spürt seine Leidenschaft und das Brennen für die Bühne. Mit Felix Mitterer und Gregor Bloeb verbinden ihn respektvolle und freundschaftliche Beziehungen. Und somit gibt es wieder eine Verbindung nach Haag. „Shakespeare passt bestens nach Haag, es ist der ideale Ort für seine Komödien“. Im Jänner verkörpert Raphael Cisar selbst eine Rolle in einer Komödie, nämlich in „Die Kaktusblüte“.