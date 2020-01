Eigentlich ist Andreas Wagner Gastwirt. Gemeinsam mit seinem Vater, der heuer noch in Pension gehen wird, betreibt er das Gasthaus Wagner am Hauptplatz, das Nicht-Haagern vor allem durch den Theaterkeller ein Begriff ist. Andreas Wagner ist aber auch leidenschaftlicher Skifahrer und das ist der Grund, warum sich der 34-Jährige mittlerweile ein zweites berufliches Standbein aufgebaut hat.

„Die Idee ist vor zwei Jahren entstanden. Ich habe eine Skibrille gesucht, die meinen Ansprüchen genügt. Sie sollte schwarz und im Retro-Look sein“, erinnert sich Wagner. Fündig wurde er am Markt damals nicht und deshalb fasste er den Entschluss, seine eigenen Brillen anfertigen zu lassen. Wagner ließ sich deshalb hunderte Muster zuschicken und wählte daraus den seinen Vorstellungen entsprechenden Rahmen aus.

privat Beim Weltcup-Auftakt in Sölden am Nationalfeiertag trug ORF-Skiexpertin Alexandra Meissnitzer eine mit rot-weiß-rotem Band versehene Wagner-Brille.

„Die Brille sollte eine konventionelle, minimalistische Form mit geraden Linien haben – also so aussehen wie früher, nur besser und größer sein und in jeden Helm passen“, erklärt Wagner. Das Spezielle an den Wagner Design Brillen, die der Haager im Dezember 2018 erstmals via Onlineshop anbot, ist die Vielfalt. Die einzelnen Komponenten (Rahmen, Band und Glas) werden in Asien und Italien hergestellt und dann in Haag den Kundenwünschen entsprechend zusammengebaut.

10.000 Einzelteile und über 350 Varianten

„In meinem Lager liegen um die 10.000 Einzelteile“, verrät Wagner, dass es bei seiner Brillenserie über 350 Varianten gibt, obwohl er nur einen Universalrahmen für Damen, Herren und Jugendliche anbietet. Wer eine Wagner-Brille will, der kann nämlich zwischen sechs Rahmenfarben, acht verschiedenen Brillengläsern und sieben unterschiedlichen Bändern wählen und diese Einzelkomponenten wie in einem Baukastensystem nach dem persönlichen Geschmack selbst kombinieren.

Alle Komponenten lassen sich auch mit wenigen Handgriffen selbst auswechseln. Punkten kann der Mostviertler mit diesem System vor allem bei besonders modebewussten Skisportlern, die die Farbe der Brille oder des Brillenbandes immer ihrem jeweiligen Skioutfit anpassen möchten.

Marke hat sich in Kitzbühel etabliert

Dass Wagner-Brillen selbst in Haag noch ein Geheimtipp sind, liegt daran, dass sie fast ausschließlich online zu erwerben sind. „Weil ich nur eine kleine Stückzahl anbieten kann, war mir klar, dass ich mich im Großhandel nicht bewerben brauche. Ich habe auch gar nicht die Zeit für die Vertriebsarbeit, weil ich mich nur am Montag und Dienstag vom Gasthaus freispielen kann“, betont Wagner. Trotzdem verkauft er mittlerweile tausend Stück pro Jahr. Und das auch nach Frankreich, Russland, Italien, Kroatien oder Deutschland.

Besonders etabliert hat sich die Marke Wagner Design in Kitzbühel. „Wir haben am Kitzbüheler Horn ein Fotoshooting gemacht und da ist man auf meine Brillen aufmerksam geworden“, erzählt Andreas Wagner. Ohne selbst aktiv Werbung gemacht zu haben, werden die Brillen nun bei einem Kitzbüheler Optiker und einer Hütte direkt an der Hahnenkammbahn angeboten. Im Vorjahr erreichte Andreas Wagner auch eine ganz besondere E-Mail. „Alexandra Meissnitzer hat mir geschrieben, dass ihr meine Brille gefällt und sie diese probieren will“, berichtet Wagner. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden war die ehemalige Rennläuferin dann damit im Fernsehen zu sehen.