Kein Personalmangel bei der Spargelernte

Werbung

Derzeit ist Hochsaison für die Ernte von Spargel und Erdbeeren. Der Haager Familienbetrieb Lehner hat daher wie jedes Jahr um diese Zeit sehr viel zu tun. Seit 1981 wachsen bereits Erdbeeren auf den Feldern des Betriebes. Mit Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren wurde das Beerenangebot nach und nach erweitert, seit 2014 wird auch Spargel geerntet.

Zu Erntezeiten sind daher auch viele Saisonarbeiter und Erntehelfer angestellt. In den letzten Jahren kamen für diese Arbeit viele ukrainische Bürgerinnen und Bürger ins Mostviertel. „Dieses Jahr sind auch trotz des Krieges viele Frauen aus der Ukraine angereist, um uns bei der Ernte zu unterstützen. Männer dürfen ja nicht ausreisen und sind dementsprechend auch nicht hier“, erklärt Lukas Lehner. „Wir haben auch einige Familien, also Frauen mit Kindern, bei uns aufgenommen, die kostenlos unterkommen. Die Ukrainerinnen sind, obwohl die Lage für sie so schlimm ist, trotzdem froh, dass sie hier Geld verdienen können“, ergänzt Lehner.

Nachfrage nach Ostern größer als das Angebot

Generell hat der Betrieb also trotz der fehlenden ukrainischen Männer mit keinem Personalmangel zu kämpfen. Mehr Sorgen bei der Ernte macht Lukas Lehner hingegen das kalte Wetter. „Die letzten Wochen waren schon ein Problem für die Spargelernte, da er bei der Kälte nicht viel nachreifen kann“, betont Lehner. Obwohl die Nachfrage groß war, konnte den Kunden nach Ostern der Wunsch nach Spargel nicht immer erfüllt werden.

Im Vergleich zu den Vorjahren war dies allerdings auch keine Überraschung, da es im April immer wieder zu kalten Nächten kommt. „Generell sehen wir keinen großen Unterschied beim Wachstum und der Ernte zu den vergangenen Jahren. Wenn es jetzt wärmer wird, dann geht es auch schnell mit dem Spargel“, ist Lukas Lehner zuversichtlich.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.