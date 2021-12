Letzter Appell von Stadtamtsdirektor Rudolf Mitter

Eigentlich hatte Rudolf Mitter am 14. Dezember seinen letzten Arbeitstag. Er ließ es sich aber nicht nehmen, sich zwei Tage später bei der Gemeinderatssitzung offiziell in die Pension zu verabschieden. „Was die Stadtgemeinde Haag betrifft, ist das mein letzter Akt“, erklärte der Stadtamtsdirektor und ehemalige Vizebürgermeister.

In einer emotionalen Rede blickte er zurück auf seine 42-jährige Tätigkeit für die Gemeinde, die am 1. März 1980 am Standesamt begann, dessen Leitung er ab 1981 für zehn Jahre innehatte. 1992 übernahm Mitter dann den Bereich der technischen Infrastruktur, sein letztes Arbeitsjahr fungierte er als Stadtamtsdirektor. Mitter engagierte sich aber auch als Politiker für die Gemeinde: 2005 wurde er Stadtrat, von 2007 bis 2015 bekleidete er das Amt des Vizebürgermeisters.

Mitter bedankte sich bei seiner Familie für ihr Verständnis und konnte sich auch einen an die Opposition gerichteten Seitenhieb nicht verkneifen. „Mein persönlicher Wunsch ist, dass wieder mehr Einigkeit und Respekt in die Politik einkehren sollte. Das wünscht sich auch die gesamte Haager Bevölkerung“, stellte er klar und betonte, dass gerade in einer so schwierigen Zeit wie momentan „der Streit ausgeräumt werden“ sollte. Seiner Nachfolgerin Katrin Giritzhofer wünschte Rudolf Mitter alles Gute. „Gebt ihr das gleiche Vertrauen, das ihr mir gegeben habt“, appellierte er an die Gemeinderäte.