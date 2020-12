Vor zehn Jahren begann Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr (ÖVP) sozusagen seine politische Karriere. „Da habe ich die Leitung der Bezirks-JVP übernommen“, erinnert sich der heute 33-Jährige. In der Folge war er Landesobmann der JVP und seit 2015 steht er als Bürgermeister an der politischen Spitze von Stadt Haag. Seit einem Jahr ist er zudem NÖAAB-Obmann im Bezirk Amstetten und seit etwas über einer Woche hat der dreifache Familienvater ein weiteres Amt inne: Er steht jetzt an der Spitze des NÖAAB im Mostviertel.

„Ich darf mich nun für die Interessen der Arbeitnehmer im ganzen Mostviertel einsetzen. Besonders wichtig ist mir da, mich für junge Arbeitnehmer und Familien zu engagieren“, erklärt er. „Es geht heute viel darum, von zu Hause zu arbeiten, wo es möglich ist, aber auch den ganzen Bereich des öffentlichen Dienstes mit unseren vielen Lehrern, der Polizei oder Pflegern, die zur Zeit irrsinnig viel leisten im Sicherheits- und Gesundheitsbereich, die möchten wir vom ÖAAB sehr unterstützen“, betont er.

Als dreifacher Familienvater weiß er auch ob der Schwierigkeiten, vor denen Familien in der Corona-Krise stehen. Daher hebt er auch die kürzlich getätigte Änderung der Verordnung, dass nun auch Großeltern auf die Enkelkinder aufpassen dürfen, hervor: „Das war auch vom ÖAAB ein großer Wunsch, denn wir wissen, wie fordernd die Situation in Zeiten wie diesen ist. Jeder muss da durch, mir geht’s auch nicht anders, am Vormittag bin ich in der Arbeit, am Nachmittag zu Hause bei der Familie und helfe da mit“, berichtet er aus seinem familiären Alltag mit zwei Babys und einem Kleinkind.

Der NÖAAB hat sich übrigens landesweit neu aufgestellt. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurde mit 98,9 Prozent zur neuen NÖAAB-Landesobfrau gewählt. Sie folgt damit auf Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der die Funktion zehn Jahre inne hatte. Komplettiert wird ihr Vorstandsteam durch die Stellvertreter Johann Zöhling, Bettina Rausch, René Lobner, Josef Hager und Bernadette Schöny.