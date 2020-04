Mit einer besonderen Aktion ließen Umweltgemeinderätin Stefanie Reisenzahn und Infrastrukturausschuss-Obmann Martin Huber (beide Liste für Haag) aufhorchen. Sie riefen die Haager Bevölkerung zu einer sechstägigen Plogging-Aktion rund um die Osterfeiertage auf.

„Plogging“ setzt sich aus den Wörtern „plocka“ (schwedisch für aufheben) und „Jogging“ zusammen. Man soll also beim Laufen einen Müllsack mitnehmen und Dosen, Plastikflaschen oder Zigarettenpackungen vom Straßenrand aufsammeln. Insgesamt fast 50 Haager, von Kindern bis zu Pensionisten, folgten dem Aufruf und säuberten neben einigen Parkplätzen mehr als 160 Straßenkilometer bis an die Gemeindegrenzen. „Einige haben einen richtigen Ehrgeiz fürs Ploggen entwickelt und sind öfter als einmal unterwegs gewesen“, freut sich Sportwissenschafterin Reisenzahn über den Erfolg der Aktion.

„Für uns war das Coronavirus kein Grund, die Säuberungsaktion im Frühjahr einfach ausfallen zu lassen. Leider wird auch in Haag von den Autofahrern so viel Müll einfach weggeschmissen. Das ist nicht nur hässlich und umweltschädlich, das ist auch gefährlich. Wenn etwa Aludosen beim Mähen zerfetzt werden und spitze Metallteile in der Wiese und schließlich im Viehfutter landen“, betont Martin Huber, der für Palmsonntag eigentlich einen Marathon-Start in Linz geplant hatte und seine gute Form fürs Ploggen nutzte.