Neue Attraktion für Skaterplatz

Während der Zulauf zu Skaterplätzen in vielen Gemeinden eher rückläufig ist, erfreut sich der Skaterplatz in Haag weiterhin großer Beliebtheit. Daher hat sich die Stadtgemeinde entschlossen, in die an den Kletterturm angrenzende Freizeitanlage zu investieren.

So wurde der Skaterplatz bereits im März Richtung Bahn erweitert und ein öffentlich zugänglicher Trinkbrunnen errichtet. Als zusätzliche Attraktion für die Skater steht nun auch eine Halfpipe zur Verfügung, die man günstig – weil gebraucht – von der Stadtgemeinde Steyr erworben hat. Die Erweiterung des Skaterplatzes wird im Rahmen der Stadterneuerung auch vom Land NÖ gefördert.

Eine neue Errungenschaft gibt es auch im Haager Freibad. Beim Kleinkinderbecken hat das Bauhof-Team ein Sonnensegel gespannt, das die kleinen Badegäste vor der Sonne schützen soll.

