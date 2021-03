Im Zuge des Neubaus eines Wirtschaftshofes für den Tierpark errichtete die Gemeinde auch eine Tierarztpraxis. Barbara Forstner (26) wird diese übernehmen und am Montag, 8. März, mit dem Betrieb starten.

„Ich wollte nie in einer Tierklinik arbeiten, sondern hatte immer den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Das hat sich jetzt ergeben“, erklärt die gebürtige Kronstorferin, die mittlerweile in St. Valentin lebt. In Haag ist die Tierärztin keine Unbekannte.

Parallel zu ihrem Studium arbeitete sie bereits sechs Jahre lang im Rahmen von Praktika als Assistentin des zoologischen Leiters Karl Auinger im Haager Tierpark und in dessen Ordination. „Das war eine freiwillige Praxis, weil ich neben meiner Ausbildung unbedingt Erfahrung sammeln wollte. Ich hoffe schon, dass ich diese Erfahrungen im Beruf einbringen kann“, betont Barbara Forstner.

Damit im Wartebereich der Ordination für Groß- und Kleintiere in Salaberg 36 in Zeiten von Corona nicht zu viel Andrang ist, ersucht die Tierärztin um telefonische Vereinbarung von Terminen. Termine sind auch außerhalb der Ordinationszeiten möglich.