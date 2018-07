Die Baustelle Bezirksgericht nimmt immer mehr Form an, das ganze Gebäude ist eingerüstet, an allen Ecken und Enden wird gewerkelt.

Im Spätherbst des Vorjahres wurde mit den umfangreichen Umbauarbeiten begonnen. Mittlerweile ist die Polizeidienststelle Haag in die neuen Räumlichkeiten übersiedelt. „Seit 1. Juli sind wir am neuen Standort anzutreffen“, sagt Postenkommandant Stefan Krondorfer. Durchgesprochen hat sich das jedoch noch nicht bei allen. „Viele Bürger rufen an und fragen, wo sie uns finden können. Einfach beim Haupteingang reingehen und dann links“, erklärt er.

„Eine richtige Vorzeigedienststelle“

Die letzten Wochen waren für die sieben in Haag stationierten Beamten sehr hektisch, denn neben der Polizeiarbeit musste der alte Posten im Raiffeisengebäude geräumt und die neue Dienststelle eingerichtet werden. „Die Kollegen haben auch in der Freizeit beim Siedeln geholfen. Der Einsatz hat sich aber ausgezahlt, wir haben eine richtige Vorzeigedienststelle bekommen“, betont Krondorfer.

Auf zehn Jahre ist die Polizei im Bezirksgericht eingemietet. Rund 170 Quadratmeter an Büro- und Aufenthaltsräumen stehen den Beamten während ihrer 12- bis 24-Stunden-Dienste zur Verfügung. Die Kosten wurden seitens der Stadtgemeinde finanziert, ein 50.000-Euro-Beitrag für spezielle Sicherheitsmaßnahmen wurde seitens des Innenministeriums geleistet.

Dass die Polizei im Haus ist, wirkt sich auch auf das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter des Bezirksgerichts und des Jugendamtes positiv aus. „Es kommt immer öfter vor, dass es Auseinandersetzungen gibt. Mit dem Notfallknopf sind wir mit den Mitarbeitern verbunden und können ganz schnell einschreiten“, erklärt der Postenkommandant.

„Die Kombination Bezirksgericht und Polizeistation ist ein österreichweites Vorzeigeprojekt“, freut sich Bürgermeister Lukas Michlmayr. Er hatte dem damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka vorgeschlagen, die Dienststelle ins Bezirksgericht zu verlegen. Im September soll das ganze Haus im Vollbetrieb sein.