Rund viereinhalb Stunden dauerte am Freitag ein Bergeeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Pinnersdorf, Stadt Haag und Rohrbach. „Es war für uns eine große Herausforderung und kein alltäglicher Einsatz“, betont Unterabschnittskommandant Andreas Zöchlinger im NÖN-Gespräch.

Was war passiert? Um 11.05 Uhr wurden Feuerwehren, Polizei und Rotes Kreuz zum Unfallort beim Haager Tierpark gerufen. Florian Hirschbichler, seines Zeichens Bediensteter der Straßenmeisterei und Zugskommandant bei der Haager Stadtfeuerwehr, hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Am Weg zum Lagerplatz der Straßenmeisterei, der sich gegenüber des Tierparks befindet, hatte er das Unglück beobachtet und Erste Hilfe geleistet: Nach einem Reifenplatzer bekam ein voll beladener Lkw Übergewicht und stürzte über die Böschung, wo er am Fahrerdach zu liegen kam. Der Fahrer war in der völlig deformierten Fahrerkabine des 30-Tonners eingeklemmt.

„Das Problem war, dass der Lenker zwar ansprechbar war, aber kopfüber drinnen hing. Durch gezielte Drücke in den ersten Minuten konnten wir ihn aber in die Waagrechte bringen“, berichtet Zöchlinger.

