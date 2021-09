Die Badesaison neigt sich dem Ende zu und der Herbst lässt schön langsam grüßen. Daher zogen Bademeister Markus Lehmann in Haag und der für das Freibad zuständige Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter in St. Valentin bereits in der Vorwoche eine Bilanz der heurigen Badesaison in den Freibädern.

Das Erlebnisbad in Haag sperrte so früh wie möglich auf, nämlich am 19. Mai. „Durchschnittlich waren bei Schönwetter circa 700 Personen pro Tag bei uns im Bad zu Gast. Insgesamt kommen wir auf ungefähr 19.000 Besucherinnen und Besucher diese Saison. In etwa war dieser Sommer von den Zahlen her gleich wie die Saison letztes Jahr“, erzählt Markus Lehmann. Das unbeständige Wetter hat sich allerdings stark auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Durch die vielen verregneten Sommertage war das Erlebnisbad in Haag auch einige Tage geschlossen. Zu der Corona-Situation und der vorgeschriebenen 3-G-Kontrolle meint der Bademeister: „Bei den Kontrollen lief alles gut und jeder Gast hielt sich auch daran! Sogar Kinder und Jugendliche waren immer schon gut vorbereitet und nahmen die Regeln gut an.“

Voll waren auch die drei Schwimmkurse, die im Sommer angeboten wurden. Über 50 Kinder nahmen daran teil. „Dieses Jahr waren Schwimmkurse stark gefragt und wir hätten aufgrund der Nachfrage wahrscheinlich auch noch einen vierten Kurs machen können“, meint Markus Lehmann. An den schönen und gut besuchten Tagen war auch in der Gastronomie am Gelände der Bär los, betont Lehmann. Auch wenn er mit dem heurigen Jahr nicht unzufrieden war, erhofft sich der Bademeister für nächstes Jahr etwas besseres und beständigeres Wetter. „Dadurch würden natürlich auch die Besucherzahlen steigen“, ergänzt Lehmann. Und eines ist dem Bademeister heuer auch wieder aufgefallen: „Man merkt neben dem Wetter auch den ansteigenden Trend an privaten Swimming-Pools. Viele Leute haben sich in den letzten Jahren einen eigenen Pool gebaut und kommen daher nicht mehr so oft ins Freibad.“

Maximalauslastung wurde nie erreicht

Auch Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter zieht ein positives Resümee der heurigen Badesaison im Freibad der Stadtgemeinde St. Valentin. „An guten Tagen waren etwa 800 bis 900 Gäste im Freibad, es waren aber nie über 1.000 Besucher an einem Tag. Die Maximalauslastung wurde also nie erreicht, dennoch war es eine gute Saison für das Freibad“, erklärt er. Das Wetter hatte natürlich auch für das Freibad in St. Valentin Auswirkungen, allerdings meint Ferdinand Bogenreiter: „Die Ferienzeit wurde im Großen und Ganzen gut genutzt, auch wenn es nicht das beste Jahr war!“ Bei der 3-G-Kontrolle gab es keine Probleme und die Registrierung habe immer gut funktioniert.

Aufgrund von Renovierungsarbeiten, bei denen die Folien in den Becken saniert wurden und die sich auch verzögerten, konnte das Freibad erst am 25. Juni aufsperren. „Die Renovierungsarbeiten und der damit verbundene verspätete Eröffnungstermin haben die Badesaison nicht allzu stark beeinträchtigt, weil wir ja noch vor Ferienbeginn öffnen konnten und vor den Ferien meist ohnehin nicht so viel los ist“, vermutet Bogenreiter keine großen Einbußen. In den Sommerferien wurden zwei Schwimmkurse abgehalten, allerdings war die Nachfrage im Vergleich zu Haag nicht sehr groß.

„Nächsten Sommer bekommen wir hoffentlich mehr Sonne und dann wird auch die Auslastung im Bad höher sein! Grundsätzlich haben wir in St. Valentin nämlich ein sehr gutes Freibad mit Rutschen und einigen anderen Vorzügen“, wünscht sich Bogenreiter für 2022 wieder „richtiges“ Badewetter.