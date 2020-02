Das Rote Kreuz Haag ist eine jener Bezirksstellen in Niederösterreich, die für April und Juli noch auf der Suche nach Zivildienern sind. „In jedem Quartal rücken bei uns drei Zivildiener ein. Derzeit haben wir für April noch eine offene Stelle und für Juli zwei“, erklärt Organisationsleiterin Sabine Schinnerl und hofft auf Kurzentschlossene.

„Der April ist üblicherweise der am schwierigsten zu besetzende Termin“, weiß Schinnerl, denn dieser Termin kommt für alle Maturanten zu früh. Zudem sei bei den Anmeldungen der Rückgang an Zivildienern vor allem aufgrund der geburtsschwächeren Jahrgänge deutlich spürbar, betont Schinnerl. Keine freien Stellen gibt es hingegen beim Roten Kreuz in St. Valentin. „Unser Kontingent ist bei den nächsten beiden Terminen zum Glück besetzt. Wir sind voll“, ist Organisationsleiter Michael Praska froh.

Viele Zivis bleiben dem Roten Kreuz erhalten

In den ersten acht Wochen des neun Monate dauernden Zivildienstes werden die jungen Männer zum Rettungssanitäter ausgebildet und erhalten dadurch eine Ausbildung, die später in privater sowie beruflicher Hinsicht von Nutzen sein kann. Neben dem Anreiz dieser wertvollen Sanitäterausbildung hat der Zivildienst für den Haager Bezirksstellenleiter Klaus Seits aber noch viel mehr zu bieten.

„Zivildienst zu leisten, ist ein wichtiger Beitrag zur Solidarität in der Gesellschaft und eine sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeit“, ist er überzeugt. Außerdem würden sowohl die jungen Männer als auch das Rote Kreuz für die Zukunft davon profitieren: „Viele ehemalige Zivildienstleistende bleiben nach ihrem neunmonatigen Dienst als Freiwillige beim Roten Kreuz, weil viele Freundschaften geknüpft wurden und sie ihre Freizeit mit einer sinnvollen Tätigkeit ausfüllen möchten.“

Als weitere Möglichkeit gibt es auch das Angebot des Freiwilligen Sozialjahres. Dieses soll vor allem auch jungen Frauen ermöglichen, sich beim Roten Kreuz sozial zu engagieren.