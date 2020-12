Die bestehenden Gebäude der Feuerwehr Stadt Haag und des Roten Kreuzes sind über 40 Jahre alt und bereits in sehr schlechtem Zustand. Außerdem bieten sie zu wenig Platz für die heute üblichen sicherheitstechnischen Ansprüche. Das wird sich künftig ändern, denn am Dienstag der Vorwoche fiel der Startschuss für ein über zwei Millionen Euro teures gemeinsames Sicherheitszentrum der beiden Blaulichtorganisationen. „Mit dem Bau kann nun begonnen werden und wir planen eine Fertigstellung im Frühjahr 2023“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr dazu.

Die Notwendigkeit von Sanierungen beziehungsweise einem Neubau ist in der Gemeinde schon länger Thema. Bereits im Jahr 2012 wurden Erstgespräche mit dem damaligen Feuerwehr-Kommando unter Kommandant Fritz Lehrbaum und Bürgermeister Josef Sturm sowie der Rot- Kreuz-Bezirksstelle Haag aufgenommen.

FF und Rotes Kreuz sind künftig schneller vor Ort

Die Frage des Standortes war von Beginn an wesentlich, da die Feuerwehr viele Einsätze auf der Autobahn bewältigen muss und das Rote Kreuz auch die Versorgung von Patienten in den Nachbargemeinden Haidershofen und Strengberg sicherstellen muss. Daher wurde im Jahr 2018 ein Grundstück in der Nähe der B42 gesucht und angrenzend an das Seniorenzentrum auch gefunden. „Das Rote Kreuz und die Feuerwehr werden in Zukunft schneller vor Ort sein, weil der Standort einsatzstrategisch viel günstiger liegt“, sieht Michlmayr einen großen Vorteil.

Wie wichtig das Blaulichtzentrum für die Sicherheit in der Gemeinde ist, hat man auch beim Land erkannt. „Wir sind sehr froh, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Projekt unterstützt und auch den Neubau des Roten Kreuzes und der Feuerwehr mit einem Drittel finanziell unterstützt. Dadurch kann die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Haag auch auf Dauer abgesichert und gehalten werden. Das ist für die Bevölkerung ein sehr wichtiges Anliegen“, ergänzt der Stadtchef.