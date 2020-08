Ein großer Coup gelang unbekannten Tätern bei einem Einbruch in einem Mehrparteienhaus in der Linzerstraße in der Nacht auf vergangenen Mittwoch. Sie ließen elf wertvolle Fahrräder im Wert von 45.000 Euro mitgehen. Als Draufgabe stahlen sie auch noch ein Paar Carbonskistöcke im Wert von 300 Euro.

Die Täter stiegen im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr früh, in die Anlage ein. Sie brachen den Radabstellraum und mehrere Kellerabteile auf und die Beute, die sie dabei machten, war beachtlich. Bei den gestohlenen E-Bikes, Rennrädern und Mountainbikes handelte es sich durch die Bank um Luxusräder. „Da war ein Rad im Wert von 8.000 Euro dabei und eines im Wert von 6.600 Euro“, schildert ein Mitarbeiter der Pressestelle der Landespolizeidirektion in St. Pölten auf NÖN-Anfrage.

Keines der gestohlenen Räder wies einen Wert unter 2.500 Euro aus. Dass es sich bei den vielen teuren Rädern um einen Zufallstreffer gehandelt habe, ist für die Ermittler eher unwahrscheinlich. Obwohl es noch keine konkreten Spuren gibt, geht man doch von einem geplanten Coup aus. Dafür würde auch der Umstand sprechen, dass zum Abtransportieren der elf Räder vermutlich ein größeres Fahrzeug notwendig gewesen war. „Da braucht man wahrscheinlich schon einen kleinen Möbeltransporter“, erklärt der Polizei-Beamte.

„So viele Räder in diesem Wert sind schon eine Ausnahme.“Ein Mitarbeiter der LPD-Pressestelle über die Größenordnung des Räderdiebstahls in Haag

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. In der Woche vor dem Einbruch in Haag gab es in Neunkirchen und Schwechat nämlich ähnliche Fälle, bei denen teure Fahrräder entwendet wurden – jedoch nicht in dieser Größenordnung. „Bei diesen Einbrüchen reden wir von zwei Rädern. Haag war da mit Abstand der größte Coup. So viele Räder in diesem Wert sind schon eine Ausnahme“, bestätigt der Beamte, dass derartige Vorfälle zum Glück doch eher selten sind.