Nach fast 40 Jahren Einsatz an der HLW Haag trat Direktorin Waltraud Ehmayr mit 1. Dezember in den wohlverdienten Ruhestand. Mit ihrer unermüdlichen Bereitschaft zur Weiterentwicklung und durch ihr menschliches Vorbild prägte sie wesentlich das gute Image der Schule.

Waltraud Ehmayr unterrichtete an der HLW seit dem Jahr 1981. Bereits nach wenigen Jahren wurde sie Vorsitzende des Dienststellenausschusses und engagierte sich bei der Führung eines Aufbaulehrgangs. Sie half mit bei der Durchführung administrativer Aufgaben, der Beratung von Fachkollegen oder der Präsentation der Schule in der Öffentlichkeit. Ehmayr gründete die erste Übungsfirma an der HLW Haag und damit die erste im humanberuflichen Schulwesen in NÖ überhaupt. Sie betreute das „Betriebswirtschaftliche Zentrum“ und koordinierte die Übungsfirmen.

Waltraud Ehmayr war aber auch außerhalb der Schule wirkungsvoll im Einsatz. Neben ihrer Tätigkeit im Gemeinderat in St. Valentin spielte die zweifache Mutter auch in der Lehrergewerkschaft lange Zeit eine bedeutende Rolle. Sie wurde vorsitzende Stellvertreterin im Fachausschuss für berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS), Obfrau des gewerkschaftlichen Betriebsausschusses, Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst BMHS NÖ und Mitglied der Bundesleitung Gewerkschaft BMHS.

Digitalisierungsausbau vor Corona intensiviert

Im Jahr 2014 übernahm Ehmayr in Haag die Leitung der HLW und der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB). Ihre Vision bestand darin, die Ausbildung junger Leute ganzheitlich zu orientieren und zu bewegen. Es war ihr wichtig, Taten vor große Worte zu setzen. Sie etablierte eine Feedback-Kultur, die regelmäßige Evaluierungen einforderte. Sie schätzte immer Teamgeist und konstruktive Kritik. Die Kraft, Lösungen zu suchen und zu finden, schöpfte sie aus ihrer positiven Lebenseinstellung und ihrer Familie.

Ehmayr setzte sich für Teamteaching ein, förderte regionale, nationale und internationale Projekte und unterstützte alternative pädagogische Konzepte wie etwa den „COOL-Unterricht“. Sie suchte den Kontakt zu regionalen Unternehmen und rief Schulpartnerschaften ins Leben. Sie managte die Einführung der Zentralmatura und der neuen Prüfungsordnung und zuletzt gelang ihr mit ihrem Team auch noch die Umsetzung der neuen Fachrichtung „Kommunikations- und Mediendesign“, die im kommenden Schuljahr starten wird.

Ein zentrales Thema war für Waltraud Ehmayr auch das Hervorlocken besonderer Begabungen von Schülern. Im Rahmen der Möglichkeiten förderte sie die jungen Talente bei Sprach- und Computerzertifikaten, bei der Teilnahme an verschiedensten Begabtenförderungsprogrammen, die durch diverse Auszeichnungen am Ende jedes Schuljahres ihren Lohn fanden.

Lange vor Corona intensivierte die Direktorin den Ausbau der Digitalisierung, indem sie unermüdlich auf die Möglichkeiten hinwies, die das Computerzeitalter dem Unterrichtsbetrieb und der Pädagogik bietet. Diese Bemühungen machten sich Anfang des Jahres bezahlt, als die Pandemie ausbrach und der Schulbetrieb über Nacht in den virtuellen Raum verlegt werden musste. Dass der Umstieg relativ leicht zu bewerkstelligen war, war Ehmayr und ihrem engagierten IT-Team zu verdanken.

Die Schulgemeinschaft bedankte sich in der Vorwoche in einer ehrenden Abschiedsfeier, die von den Kollegen organisiert wurde und in kleinstem Rahmen und per Videoübertragung stattfand. Auch Bürgermeister Lukas Michlmayr bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde. Schulqualitätsmanager Josef Hörndler würdigte Ehmayrs Wirken und Bildungsdirektor Johann Heuras überbrachte im Namen des Bildungsministeriums und in seinem eigenen Namen besonderen Dank und Anerkennung.