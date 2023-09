Kinder erlernen Kunst des japanischen Theaters

Nach einem Theaterstück, in dem die Kinder Wissenswertes über Dinosaurier-Forscherinnen und -Forscher erfahren, können sie auch selbst Hand anlegen. So hat man die Geschichte der großen Forscher noch nie gesehen: Man erlebt auf ungewöhnliche Weise Episoden aus dem Leben bedeutender Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Diese Folge handelt von der Dinosaurier-Forscherin Mary Anning, die schon als junges Mädchen Fossilien von Dinosauriern entdeckt hat. Mary suchte ihr gesamtes Leben nach Fossilien und trug mit ihren Funden wesentlich zur Entwicklung der frühen Paläontologie bei. Erzählt wird die Geschichte von Alexandra Mayer-Pernkopf, einer Puppenspielerin und Geschichtenerzählerin aus Oberösterreich.

„Das Figurentheater ist für mich eine wunderbare Art und Weise, Geschichten zu erzählen und ermöglicht mir, magische Bilderwelten zu erschaffen. Das Spiel mit Puppen, Schatten und Papier gleicht einer endlosen Entdeckungsreise und so manche Geschichte erfindet sich dabei selbst“, erzählt Alexandra Mayer-Pernkopf. Nach dem Stück findet ein Workshop für die Kinder statt, in dem sie sich in der japanischen Theaterkunst selbst ausprobieren dürfen. Das Event startet am 15. September um 15.30 Uhr in der Stadtbücherei Haag.