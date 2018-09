Seit zwei Jahren schenkt St. Valentin dem Thema Stadtentwicklung ein besonderes Augenmerk. Stadtrat Patrick Hagmüller, seines Zeichens zuständig für Stadtentwicklung und Wohnbau, hat sich gemeinsam mit Startmarketing-Chefin Doris Haider das Ziel gesteckt, einen ganzheitlichen Zugang und eine professionelle Strategie zu verfolgen.

„Wir wollen als Stadt aktiv vorangehen und die Entwicklungen mitentscheiden“,

„St. Valentin als starker Standort will weiter wachsen, dementsprechend wichtig ist es, sich mit dem Thema Wohnen und im Speziellen mit der Frage, wo der ganze Zuzug beheimatet werden soll, zu beschäftigen“, sagt Hagmüller im NÖN-Gespräch. Neue Wohngebiete sollen aber nicht, wie es in der Vergangenheit oft geschah, zufällig entstehen. „Wir wollen als Stadt aktiv vorangehen und die Entwicklungen mitentscheiden“, so Hagmüller, der zahlreiche Experten – Architekten, Landschaftsplaner, Flächenwidmungsplaner, Infrastrukturplaner –, aber auch Grundeigentümer und alle politischen Parteien zur Mitarbeit in diesem Prozess eingeladen hat.

Das Team rund um Stadtrat Patrick Hagmüller und Citymanagerin Doris Haider (6.v.r.) hat ein ganzheitliches Konzept zur Stadtentwicklung ausgearbeitet. | Stadtmarketimg

Der Fokus wird künftig auf die Innenstadtzone rund um den Franz-Forster-Platz gelegt. „Wir sehen hier sehr viel Potenzial und haben aber klare Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung der Stadt. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir alle ins Boot holen. Nur wenn alle dieselben Visionen verinnerlichen, kann es funktionieren“, ist der Stadtrat überzeugt.

Strukturkonzept stieß auf gute Resonanz

Ende März feilten deshalb beim 1. Innenstadtforum in einem kooperativen Prozess Experten und Bürger gemeinsam an Ideen zur Stadtentwicklung. Diese wurden in den darauffolgenden Monaten in Workshops in kleinerer Besetzung noch konkretisiert und es wurde darauf aufbauend ein Strukturkonzept ausgearbeitet.

Beim 2. Innenstadtforum am vergangenen Dienstag wurden die Ergebnisse präsentiert und fanden durchwegs sehr gute Resonanz.

Als erstes Projekt soll die Neugestaltung des Franz-Forster-Platzes im Zuge der Errichtung des neuen Pumpwerks in Angriff genommen werden. „Der Vorentwurf fand große Zustimmung“, freut sich Citymanagerin Doris Haider. Der Platz bleibt zwar als Parkplatz erhalten, soll aber zu einer guten Veranstaltungsfläche ausgebaut werden. „Wir wollen zum Beispiel auch eine kleine Bewegungseinheit und eine Überdachung für die Kinder errichten, die auf den Bus warten“, verrät Haider. Auch einige Grünflächen sollen geschaffen werden.