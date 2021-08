Nach der Absage in der Vorwoche fand die Auftaktveranstaltung zur Einbindung der Bevölkerung in den Stadterneuerungsprozess am Samstag bei strahlendem Sonnenschein statt. Neben den sieben Thementischen, die durch die jeweiligen Themenpaten betreut wurden, präsentierten sich im Weißpark auch die Haager Blaulichtorganisationen und die Gesunde Gemeinde.

„Das motiviert das ganze Stadterneuerungsteam und zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind“Gerhard Stubauer

Ein musikalisches und sportliches Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region rundeten die Veranstaltung ab.

„Mich hat an dem Tag begeistert, dass so viele Bürger ihre Ideen für eine positive Stadtentwicklung einbringen und sich engagieren wollen. Es ist in der Stadt ein neuer Spirit spürbar. Das motiviert das ganze Stadterneuerungsteam und zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind“, zog Gerhard Stubauer, der Sprecher des Stadterneuerungs-Beirats, zufrieden Bilanz.

Viele Ideen aus den Thementischen werden ins Stadterneuerungskonzept einfließen. Ein wichtiges Thema im Bereich Mobilität, das bereits in der Umfrage klar herauskam, ist der flächendeckende Ausbau des Rad- und Gehwegenetzes. Sichere Schulwege und eine Entlastung der B42 sind erwünscht. Beim Schwerpunkt Leben in Haag soll besonderes Augenmerk auf weniger Bodenversiegelung von wichtigen Grünflächen gelegt werden. Beim Bereich Soziales wurde der Wunsch nach einem Jugendtreffpunkt sowie barrierefreien Sport- und Spielmöglichkeiten laut.

Unzählige Anregungen kamen im Hinblick auf die Begrünung der Innenstadt, in der die Haager auch das Angebot von Trinkbrunnen sehr gerne nutzen würden. Zusätzlich sollen Verweilmöglichkeiten in der Stadt geschaffen werden.

Im Hinblick auf das Themenfeld Regionalität und Direktvermarktung wurde ein wöchentlicher Regionalmarkt sowie das Vorhandensein eines 24-Stunden-Shops angeregt. Beim Schwerpunkt Kultur soll es künftig mehr Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche und generationenübergreifende Veranstaltungen geben.