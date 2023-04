Masterplan für das Haager Zentrum präsentiert

Seit dem 1. Jänner 2021 befindet sich Stadt Haag in der aktiven Phase der NÖ Stadterneuerung und erarbeitet bis Ende 2024 mit Unterstützung der NÖ.Regional.GmbH laufend Stadterneuerungsprojekte. Am vergangenen Donnerstag lud nun der Stadterneuerungsbeirat die Bevölkerung zur Präsentation des Masterplans für die Haager Zentrumszone, an dem seit dem Frühjahr des Vorjahres gearbeitet wird, ein.

Neben Architekt Helmut Poppe und Verkehrsplaner Sebastian Reinberg erklärten auch Mitglieder des Haager Stadterneuerungsbeirates den laufenden Prozess und gaben einen Ausblick in die Zukunft. „Wie ich gesehen habe, wie viele Sitze aufgestellt sind, habe ich nicht geglaubt, dass die voll werden. Ich freue mich, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird“, konnte Gerhard Stubauer, der Sprecher des Stadterneuerungsbeirats, an die 200 Besucher in der Mostviertelhalle begrüßen.

Hauptplatz könnte zur Begegnungszone werden

Unter dem Titel „In Haag ist was los“ präsentierte Bürgermeister Lukas Michlmayr zu Beginn die Projekte der letzten Jahre. Der Bogen spannte sich dabei von der Halfpipe für die Jugend über den neuen Wochenmarkt bis hin zum derzeit in Bau befindlichen Bär-/Wolfgehege im Tierpark und dem Sicherheitszentrum.

Martin Huber ging näher auf die Tätigkeiten des Mobilitätsarbeitskreises ein. „Die Ideen sprudeln nur so“, erklärte der Bürgerlisten-Gemeinderat. Im Mittelpunkt stehen dabei sichere Schutzwege im Ortsgebiet und ein attraktives, sicheres Wegenetz, um manchmal auch das Auto zu Hause stehen zu lassen, wie Huber betonte. Die Arbeitsgruppe gestaltete auch einen Musterweg von Holzleiten bis zum Skaterplatz. Verkehrsplaner Sebastian Reinberg präsentierte bereits einige konkrete Beispiele. So könnte aus dem Hauptplatz eine Begegnungszone werden, in der statt der bisher geltenden 30 Stundenkilometer nur noch 20 km/h erlaubt wären. „In einer Broschüre des Landes NÖ aus dem Jahr 2011 ist der Hauptplatz schon als Beispiel für eine Begegnungszone abgebildet, die es aber eigentlich nicht gibt. Eine offizielle Begegnungszone wäre nur ein Nachziehen an eine Situation, die ja quasi jetzt schon existiert“, betonte der Verkehrsplaner.

Ein Dorn im Auge ist den Haagern auch das Teilstück der B42 zwischen Wiener Straße und Kreisverkehr, auf dem 70 Stundenkilometer erlaubt sind. Hier will man künftig eine 50 km/h-Beschränkung erreichen.

Mehr Sitzgelegenheiten und mehr Grün

Architekt Helmut Poppe stellte in der Folge den Masterplan vor, der sich in sechs Themenfelder gliedert. „Es ist ein lebendiges Dokument, das immer ergänzt wird“, erklärte er. In der Stadt sollen künftig vermehrt Sitzgelegenheiten geschaffen werden. So sind Sitzstufen vor dem Gemeindeamt für Poppe ebenso denkbar wie zusätzliche Sitzgelegenheiten in der Schulstraße. Die Stadt soll aber auch grüner werden. So soll beispielsweise der bestehende Baumbestand am Parkplatz bei der Sparkasse nachverdichtet werden.

Weißpark: Grünzone statt Schotterparkplatz

Das Hauptaugenmerk bei Poppes Präsentation lag jedoch auf dem Weißpark, der großzügig umgestaltet werden soll. Die gravierendste Änderung ist für den jetzigen Schotterparkplatz vorgesehen. Dieser fällt weg und dieses Areal soll künftig stark begrünt werden. „Dieser Bereich wird im Sommer am meisten genützt werden, da er der kühlste Bereich ist“, war Poppe überzeugt. Hier sollen auch ein Spielplatz und flexible Sitzmöbel Platz finden. Zudem ist ein flexibler Platz eingeplant, auf dem sowohl kleine Events als auch der Bauernmarkt stattfinden sollen. Durch den gesamten Park zieht sich ein geschwungener Weg mit einer Baumallee. Ein gänzlich neues Erscheinungsbild würde nach Poppes Plänen auch die Eingangszone in den Park bekommen, wo Sitzstufen zum Verweilen und Kommunizieren einladen sollen. Die momentan dort situierte Mostpresse müsste dafür weichen. „Der Weißpark soll ein Erholungsgebiet mit mehreren Zonen werden“, fasste Helmut Poppe seine gezeigten Vorschläge zusammen.

Nach einer Fragerunde wurden die präsentierten Ideen von den Besuchern an Thementischen und Schaubildern noch fleißig diskutiert, denn in Stein gemeißelt ist noch nichts.

