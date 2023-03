Pläne für Haager Innenstadt werden präsentiert

Seit dem 1. Jänner 2021 befindet sich Stadt Haag in der aktiven Phase der NÖ Stadterneuerung und erarbeitet bis Ende 2024 mit der Unterstützung der NÖ.Regional laufend Stadterneuerungsprojekte. Einige Themen und Projekte konnten bereits umgesetzt oder zumindest angestoßen werden. Neben dem Wochenmarkt, der seit September des Vorjahrs jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr im Weißpark stattfindet, konnte das Angebot für die Jugendlichen beim Skaterplatz durch eine neue Halfpipe attraktiver gemacht werden. Zusätzlich wurde die Haager Card digitalisiert und es wird an einer Attraktivierung des Kletterturms, des Spielplatzes Holzleiten sowie an einer Calisthenics-Anlage gearbeitet.

Am Donnerstag, 30. März, lädt der Haager Stadterneuerungsbeirat die Bevölkerung nun zur Präsentation des Masterplans für die Haager Zentrumszone in die Mostviertelhalle ein. Ab 19.30 Uhr wird das lang ersehnte Papier zur Zukunft der Innenstadtentwicklung, zum Weißpark sowie zur innerstädtischen Mobilität präsentiert. Neben dem Architektenbüro Poppe*Prehal und dem Verkehrsplanungsbüro komobile werden Mitglieder des Haager Stadterneuerungsbeirats den laufenden Prozess erklären und einen Ausblick in die Zukunft geben.

Am Masterplan mit anhängendem Maßnahmenkatalog wird bereits seit dem Frühjahr des Vorjahrs gearbeitet. Unzählige Sitzungen und Begehungen mit den Architekten, Verkehrsplanern und Mitgliedern des Beirats waren nötig, um ansprechende Möglichkeiten zur Umgestaltung und Belebung der Innenstadt zu entwerfen. So soll etwa der Hauptplatz zum „Wohnzimmer der Haager“ werden, verrät der Sprecher des Stadterneuerungsbeirats Gerhard Stubauer.

