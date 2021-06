Vor über 20 Jahren befand sich Haag das letzte Mal in der aktiven Phase der Landesaktion „Stadterneuerung“. Seit Jahresbeginn arbeitet die Stadt neuerlich an einem Konzept für eine nachhaltige Gemeinde- und Ortskernentwicklung und will spannende Projekte mithilfe von Bürgerbeteiligung erarbeiten und umsetzen. In den Beiratssitzungen vom 17. Mai und 1. Juni wurde über die weiteren Schritte der Stadterneuerung gebrainstormt und diskutiert. Bis hin zum Sommer werden noch einige kreative Akzente gesetzt.

Logo-Wettbewerb

Um die Stadterneuerung als Prozess in der Gemeinde und auch der Region klar erkennbar zu machen, suchte man die Hilfe der Schulen. „Wir brauchen dich. Kreiere uns ein Logo für Haag“, lautete der Aufruf an alle Haager Schüler und auch jene Haager Jugendlichen, die woanders eine Schule besuchen, an dem Logowettbewerb teilzunehmen.

Insgesamt wurden an die 50 Logoentwürfe beim Gemeindeamt abgegeben und bei der NÖ.Regional eingesendet. Mittels Punktevergabe durch die Mitglieder des STERN-Beirates wurde das Siegerlogo bereits herausgefunden. Aufgrund der hohen Qualität der eingebrachten Entwürfe werden die Top 10 mit einem Haager Einkaufsgutschein prämiert.

Der Sieger wird nun gebeten, das Logo sowohl mit pädagogischer Unterstützung als auch mit einem ortsansässigen Grafiker zu finalisieren. Präsentiert wird es entweder noch diese Woche oder sonst bei der ganztägigen Auftaktveranstaltung am 31. Juli im Weißpark.

Auftaktveranstaltung am 31. Juli im Weißpark

Bei dieser Veranstaltung, zu der alle Haager und Haagerinnen eingeladen sind, ist es möglich, auf Thementischen Ideen zu definierten Themen der Stadterneuerung einzubringen. „Wir hoffen auf viele Ideen“, wünscht sich Bürgermeister Lukas Michlmayr rege Teilnahme der Bevölkerung. Als Vorbereitung für diese Veranstaltung werden im Juni Videos über den Stadterneuerungsprozess gedreht.

„Zu jedem Themengebiet wird es ein Video geben, wo angeteasert wird, worum es geht“, betont der Stadtchef. Damit soll die Haager Bevölkerung aufgerufen werden, bei Maßnahmen und zukünftigen Projekten mitzuarbeiten. Diese Videos werden auf der Gemeindehomepage online geschaltet sein und man wird auch einen eigenen Youtube-Kanal erstellen.

Haager Unternehmen machte das Rennen

Um eine adäquate Kreativagentur ausfindig zu machen, die die Videos gestalten soll, wurden drei Firmen eingeladen, sich und ihre Ideen vor dem STERN-Beirat zu präsentieren. Nach kurzer Beratungszeit war sich der Beirat einig, dass ein Haager Unternehmen die Vorzüge der Stadt am besten präsentieren könne und so wurde die Firma Michlmayr Agency einstimmig zum Gewinner gekürt. „Ich war bei der Auswahl natürlich nicht dabei“, freut sich Bürgermeister Lukas Michlmayr, dass der unabhängige Beirat sich für das Unternehmen seines Bruders David entschieden hat.

Wer mit seinen Ideen nicht bis 31. Juli warten will, kann diese natürlich auch schon jetzt einbringen. Das STERN-Büro in der ehemaligen Trafik am Hauptplatz ist ja noch bis Ende Juni jeden Freitag von 8.30 bis 15.30 geöffnet. „Nutzen Sie die Chance und bringen Sie Ihre Ideen für unser Haag dort ein. Die Regionalberaterinnen der NÖ.Regional freuen sich auf Ihren Besuch“, richtet Michlmayr einen Appell an die Bevölkerung.