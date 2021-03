In der Vorwoche stattete Bürgermeister Lukas Michlmayr der Stadt Amstetten einen Besuch ab, um sich bei Vizebürgermeister Markus Brandstetter über den Stadtentwicklungsprozess in Amstetten zu informieren.

Während dort bereits die ersten Projekte umgesetzt werden, steht der Prozess in Haag noch ganz am Anfang. Gestartet wurde der Stadterneuerungsprozess mit einer Umfrage, um gewisse Themen und Schwerpunkte bei der Bevölkerung abzufragen. „Wir sind über die Beteiligung bei der Umfrage hoch erfreut“, berichtet Michlmayr von 687 ausgefüllten Fragebögen, die im Internet oder in Papierform abgegeben werden konnten.

„Derzeit werden die Umfragen ausgewertet und dem Beirat am 16. März in seiner ersten Sitzung präsentiert“, ergänzt der Stadtchef. In diesem überparteilich besetzten Gremium wird auch die Art und Weise der Ergebnispräsentation besprochen werden. „In Zeiten wie diesen werden wir andere Wege gehen müssen. Eine klassische Präsentation in der Mostviertelhalle mit Involvierung der Haagerinnen und Haager mit Thementischen wird kaum möglich sein“, blickt Michlmayr schon ein paar Wochen voraus.

Der Auftakt zur Stadterneuerung ist einmal gemacht. Jetzt liegt es an den Haagern selbst, was sie aus dem Stadtentwicklungsprozess machen und welche Projekte daraus resultieren werden, ist Michlmayr schon gespannt, wie der Stadterneuerungsprozess weitergehen wird.