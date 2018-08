Alle zwei Jahre geht abwechselnd mit dem Volksfest das Haager Stadtfest über die Bühne und so lädt heuer von 7. bis 9. September ein umfangreiches Programm zum Feiern am Hauptplatz ein.

Zum Aufwärmen findet bereits am Freitag die „AltWeiber-Sommer-Beach-Party“ statt, bei der der heuer besonders heiße Sommer ab 19 Uhr mit Musik aus den 1980er- und 1990er-Jahren gebührend verabschiedet wird. Ein besonderes Highlight wird am Freitagnachmittag und Samstagvormittag beim Postpartner in der Linzer Straße geboten. „Es wird eine Fotobox aufgestellt, bei der die Besucher die Möglichkeit haben, vier Briefmarken mit ihrem Portraitbild gratis zu bekommen“, erklärt Stadtmarketingobmann Gerhard Stubauer.

Briefmarken mit dem eigenen Portraitfoto

Am Samstag werden die junge Formation „Westwinkel Brass“ und „Haagston Brass“, die schon vor zwei Jahren das Publikum begeisterten, für die musikalische Unterhaltung sorgen. Der Bieranstich beziehungsweise die offizielle Eröffnung des Stadtfestes finden um 19.30 Uhr im Festzelt am Hauptplatz statt. Am Sonntag wird dann die Tracht hochgehalten, denn am zweiten Sonntag im September feiert Niederösterreich traditionell den „Dirndl-G´wand-Sonntag“.

Eröffnet wird der dritte Tag um 9 Uhr mit einer Messe, gefolgt vom Frühschoppen um 10.30 Uhr mit der Haager Stadtkapelle. Anschließend werden „Die Weindlauer“ aus Ernsthofen für einen gemütlichen Festausklang sorgen. Präsentieren werden sich an diesem Tag ab 9 Uhr auch die Haager Einsatzorganisationen Feuerwehr, Rettung und Zivilschutz.

Natürlich werden auch die jüngsten Besucher beim Stadtfest auf ihre Kosten kommen, verspricht Stubauer. Zauberer „Freddy“ und Jongleur „Tschepplnick“ sollen die Youngsters ebenso begeistern wie Kinderschminken und viele Spiele.