Bezaubernde Eröffnungsfeier im neuen Museum 1212 Enns

Im Jahr 2018 mussten die Exponate der Ennser Stadtgeschichte im Zuge der Landesausstellung aus dem Museum Lauriacum weichen und die Idee für ein eigenes Stadtgeschichtemuseum wurde geboren. Die neue Schau macht mit eindrucksvollen Originalobjekten, modernen Präsentationen, Multimediastationen und Raumbespielungen Geschichte erlebbar. Die einzigartige Kulisse des Schlosses Ennsegg machte die gelungene Eröffnungsfeier zu einem ganz besonderen Erlebnis. Alle Gäste waren begeistert von den zeitgenössischen Räumlichkeiten des Museums 1212 Enns, die sich perfekt ins historische Ambiente fügen.

Die Eröffnung des neuen Museums war gut besucht. Foto: Wolfgang Simlinger, Wolfgang Simlinger

Stimmungsvolle Umrahmung der Eröffnung

Ab 13 Uhr wurde mit den geladenen Ehrengästen gebührlich gefeiert. Wiff LaGrange sorgte mit seinem Team (Barbara Hell – Gesang, Ylva-Sophie Killinger – Violine und Gesang, Petra Kamptner - Rezitation Tradition und Weisheit, Laura Enzenhofer - Rezitation Moderne, Jugend und Wissbegier, Thomas Zimmermann - Rezitation Stadtturm) für die stimmungsvolle Umrahmung. Die Darbietungen stammen aus dem Jubiläumsprogramm der 800-Jahr-Feier im Jahr 1212 und wurden für die Museumseröffnung entsprechend adaptiert. Nach der Segnung durch Pater Alexander Puchberger erfolgte die erste Führung durch die Geschichte der Stadt Enns.

Museum 1212 Enns macht Geschichte erlebbar

„Unsere Stadt ist die älteste Stadt Österreichs. Sie hat es geschafft, den Wandel von der römischen Soldatensiedlung über die mittelalterliche Grenzstadt bis zur modernen Industriestadt zu vollziehen. Wenn uns das bewusst ist, dann können wir uns auch bewusst machen, was in uns steckt. Mit welchen Veränderungen wir umgehen können. Weil Veränderung unabdingbarer Bestandteil unserer Geschichte war und immer sein wird. Das Museum 1212 Enns ist für mich der Ort, der diese Geschichte erlebbar macht. Der Ort, an dem Geschichten erzählt werden. Darum war es mir ganz wichtig, dass sich dieses Museum unserer vielschichtigen Entwicklung widmet. Dazu gehört für mich, auch Aktuelles zu beleuchten. Genauso wie die unerfreulichen Dinge. Museum der Stadtgeschichte kann jeder, ein Museum 1212 kann nur Enns“, zeigt sich Bürgermeister Christian Deleja-Hotko begeistert von der neuen Einrichtung.

Aufgrund des begrenzten Platzangebots gab es zwei Termine für die Eröffnungsfeierlichkeiten. Ab 16 Uhr war die Ennser Bevölkerung zur ersten Besichtigung geladen. Mit feinster Loungemusik begleiteten Mr. und Mrs. Lanegger die Gäste bis in die frühen Abendstunden.