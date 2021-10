Festkonzert: Mit jahrzehntelanger Tradition gebrochen

Der Staatsfeiertag wurde von der Stadtkapelle St. Valentin jahrzehntelang mit einem stattlichen Festkonzert samt Intonierung der Bundeshymne im Kulturhaus gefeiert. Im heurigen Jahr hat man sich für ein Konzert am Samstag in der Pfarrkirche Langenhart entschieden, bei dem neben dem Veranstaltungsort mit besserer Klangqualität weitere Neuheiten auffielen.

So hat die Stadtkapelle einen neuen, jungen und dynamischen Funktionärsvorstand gewählt, an dessen Spitze Obmann Christoph Großauer tätig ist, der beim Konzert aber krankheitsbedingt fehlte. Weiters formte Kapellmeister Martin Weichselbaumer in den letzten zwei Jahren mit sehr jungen, talentierten Musikern einen Klangkörper, der für die Zukunft sehr viel verspricht und bereits beim diesjährigen Konzert mit beachtlichen Leistungen aufwarten konnte.

Besonders auf die Ausgewogenheit des Programms wurde großes Augenmerk gelegt. Der Bogen spannte sich von Kirchenmusik über die Deutsche Messe von Franz Schubert bis hin zu Modernem wie „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern. Besonders hervorzuheben war an diesem Abend Jungmusikerin Julia Backfrieder als Solistin für ihre Klangqualität beim Musikstück „Air Poetique and Band“ von Ted Huggens.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Kulturstadtrat Leopold Feilecker und Bildungsstadträtin Andrea Prohaska waren als Vertreter der Stadt anwesend.