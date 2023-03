Haag: Drei mögliche Musikschul-Standorte am Prüfstand

Die Musikschule Oberes Mostviertel ist derzeit in der alten Stadtgemeinde untergebracht. Das Gebäude ist sehr alt, Wasserrohrbrüche und Stromausfälle, weil Wasser in die Leitungen gelangt, erschweren des öfteren den Betrieb. Deshalb plant die Gemeinde eine Verbesserung der Situation. In der Gemeinderatssitzung wurde daher eine Standortanalyse beschlossen.

Drei mögliche Standorte wurden auch bereits im Stadterneuerungsprozess andiskutiert und sollen nun bis Mai genauer unter die Lupe genommen werden. Es sind dies das Schulzentrum mit Sonder- und Mittelschule in der Höllriglstraße, das ehemalige Gasthaus Froschauer am Hauptplatz und der derzeitige Musikschulstandort in der Sparkassenstraße.

In einer Grobanalyse soll neben den jeweiligen Kosten eruiert werden, ob beispielsweise das Platzangebot im Gasthaus Froschauer groß genug oder ob eine Sanierung am derzeitigen Standort mit dem Denkmalschutz möglich wäre. „Wenn wir uns dann für einen Standort entschieden haben, was bis zum Herbst passieren soll, können wir in einer zweiten Phase in die Tiefe analysieren“, erklärte Bürgermeister Lukas Michlmayr das Prozedere.

In den nächsten Jahren müssen sich die Musikschüler und Musiklehrer ohnehin noch mit den bestehenden Räumlichkeiten abfinden. „In den Jahren 2023 und 2024 haben wir keinen Platz für das Projekt. Zuerst kommt das Sicherheitszentrum und dann der Kindergarten“, erinnerte der Stadtchef an die zwei Großprojekte, die die Stadtgemeinde aktuell beschäftigen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.