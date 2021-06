Als bedeutend-ster „Renaissanceabt“ des Stiftes Seitenstetten darf wohl Kaspar Plautz bezeichnet werden, der unter einem Pseudonym im Jahr 1621 von benediktinischer Missionarstätigkeit und blutrünstigen Geschichten mit Kannibalen im Rahmen der zweiten Amerikareise des Christoph Kolumbus (1493-1496) berichtet.

Er tat in seinem Buch der Nachwelt aber auch kund, dass im ländlichen Bereich Österreichs, konkret in Seitenstetten, erstmals Erdäpfel angebaut worden sind. Von einem belgischen Gärtner aus Antwerpen hatte er diese exotischen Knollen bekommen und lieferte auch gleich Rezepte für Erdäpfelsalat, eine „süße Torte“, heilsame Getränke oder Fischfutter in Form einer Silage mit.

Das und vieles mehr ist ab 1. Juni im Rahmen von Stiftsführungen mit dem besonderen Fokus auf die „Seitenstettner Erdäpfelpioniere“ zu sehen. Ausstellungskurator Mathias Weis: „Diese Sonderausstellung zeigt das Spannungsfeld zwischen Barock und Bodenständigkeit, zwischen prunkvoll und erdig auf: einerseits das wissenschaftlich fundierte Pionierdenken von Mönchen, andererseits das praktische Umsetzen des Erdäpfelanbaus.“ Stiftsgärtner Stefan Kastenhofer hat heuer übrigens mehrere Erdäpfel-(Ur-)Sorten gepflanzt. Für die Besucher gibt es neben der Original-Publikation von 1621 mitsamt den Original-Kupferstichen in der barocken Stiftsbibliothek auch die Prunksäle zu bestaunen; andererseits kann man den Historischen Hofgarten in seiner Vielfalt erleben, wo im dortigen Glashaus nochmals Bezug zu den Erdäpfeln genommen wird.

Workshops und Vorträge geplant

„Wir sind dankbar ein wunderbares Jubiläum zu 400 Jahre Erdäpfel-Anbau in Seitenstetten zu feiern und beeindruckende Exponate im Rahmen einer Sonderführung zeigen zu können“, sagt Abt Petrus Pilsinger.

Im heurigen Jubiläumsjahr werden unter anderem auch Workshops und Vorträge über den richtigen Erdäpfel-Anbau im Hausgarten oder Koch- und Backkurse angeboten. Als öffentlich zugängliche Anlage ist der Hofgarten jedenfalls ein Publikumsmagnet für Gartenfreunde und Naturliebhaber, und das nicht nur zu den Gartentagen von 11. bis 13. Juni.

Weitere Infos zur Ausstellung gibt es unter www.stift-seitenstetten.at.