Behamberg: Köstlichkeiten aus gerettetem Obst & Gemüse

Seit 2016 retten Cornelia und Andreas Diesenreiter Obst und Gemüse vor der Tonne und verarbeiten die Lebensmittel weiter. Sie gründeten dafür ihr Unternehmen „Unverschwendet“ mit Sitz am Schwendermarkt in Wien. Mit ihrem Start-up waren die Geschwister bereist für Interviews im Fernsehen und auch bei der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ zu Gast.

Über 250.000 Kilogramm Obst und Gemüse konnten Cornelia und Andreas Diesenreiter bereits vor der Mülltonne bewahren. Angeboten wurden dem Unternehmen aber schon einige Tonnen an Lebensmitteln. Das Team von „Unverschwendet“ versucht daher schnell zu wachsen und immer mehr Obst und Gemüse weiterzuverarbeiten. Daneben vermittelt es auch Lebensmittel an die Gastronomie und andere Betriebe weiter.

Gründe für die weggeworfenen Nahrungsmittel gibt es viele. Neben zu kleinen und zu großen Früchten spielt auch der Zeitpunkt der Reife, die Farbe und vieles mehr eine Rolle. Oftmals ist auch einfach der Überschuss eines Lebensmittels schuld an der Verschwendung. Hier setzt das Unternehmen an und will einen großen Einfluss auf die Lebensmittelverschwendung nehmen, indem es weggeworfene, aber qualitativ noch hochwertige Lebensmittel weiterverarbeitet. Neben Senf, Pesto und Marmeladen bieten die Behamberger Geschwister auch Sirup, Chutneys und vieles mehr an.

Nachhaltige Geschenke zu Weihnachten

Dadurch wird nicht nur die Verschwendung von Lebensmitteln verhindert, sondern auch Bauern bekommen ein zusätzliches Einkommen für ihre Überschüsse. „Unverschwendet setzt direkt am Anfang der Wertschöpfungskette an. Wir beziehen Lebensmittel, welche aus verschiedenen Gründen nicht an die Supermärkte geliefert werden können, direkt von den Bäuerinnen und Bauern. Auch wenn etwas aus den Sortieranlagen herausfällt, übernehmen wird diese Lebensmittel“, erklärt Andreas Diesenreiter.

Zur Weihnachtszeit steigt die Lebensmittelverschwendung meist noch einmal an. Daher hat sich das Team von „Unverschwendet“ etwas Besonderes einfallen lassen. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns fallen die meisten Weihnachtsfeiern dieses Jahr wieder aus. Das Unternehmen liefert daher nachhaltige Weihnachtsgeschenke an Firmen, die ihren Kunden oder Mitarbeitern eine Freude machen wollen.

„Wir bieten kleine bis größere Geschenke an und versenden diese auch bereits in kleinerer Stückzahl an die Firmen“, meint Andreas Diesenreiter dazu. Dabei können die Geschenkboxen individuell gefüllt werden. Zum Beispiel mit Marmelade, Chutney, Sirup, Pesto und vielem mehr. „Alle Unverschwendet-Produkte gibt es ab einer Abnahme von hundert Stück auch mit individualisierbarem Etikett, zum Beispiel mit eigenem Firmenlogo und Text“, fügt Diesenreiter hinzu. Aber auch private Kunden können über den Online-Shop (www.unverschwendet.at) verschiedene Geschenke bestellen. „Alle Bestellungen bis 15. Dezember kommen noch rechtzeitig vor Weihnachten an“, verspricht Diesenreiter.

Tipps für ein Fest ohne Verschwendung

Um das Weihnachtsfest so nachhaltig wie möglich feiern zu können, haben die Gründer von „Unverschwendet“ neben nachhaltigen Weihnachtsgeschenken aber auch einige Tipps und Tricks parat. „Ein Tipp von uns ist, bei Angeboten im Supermarkt nicht immer zuzuschlagen. Ich sollte mir immer überlegen, ob ich die Produkte auch wirklich brauche. Bei eins plus eins Aktionen zum Beispiel“, erklärt Andreas Diesenreiter. Er appelliert an das bewusstere Einkaufen ohne Hektik und Schnäppchenjagd.

Ein weiterer Tipp des Gründers: „Es kann auch hilfreich sein, eine Einkaufsliste zu schreiben und diese zum Einkaufen mitzunehmen. Damit wird nur das gekauft, was auch wirklich gebraucht wird!“ Sollte ein Produkt trotzdem einmal abgelaufen sein, so sollten die Lebensmittel vor dem Wegwerfen immer auf Genießbarkeit geprüft werden. „Einfach daran riechen und kosten. Oftmals können Lebensmittel auch noch länger als das Mindesthaltbarkeitsdatum besagt, verzehrt werden“, rät Diesenreiter. Um herauszufinden, wie lange Lebensmittel nach dem Ablaufdatum noch verzehrbar sind, gibt es, so Diesenreiter, auch einige hilfreiche Guides im Internet, die alles schön auflisten.