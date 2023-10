An der HLW Haag gibt es wieder analoge Terminplaner

Termine im Kalender checken, To–do-Listen schreiben, Matheformeln nachschlagen oder auch Ausbildungsinfos suchen, und schon sind dutzende Minuten am Handy verbracht. Um die Bildschirmzeit für Smartphone und Internet zu reduzieren, wurde zu Schulbeginn an der HLW Haag der kostenlose Schulplaner ausgeteilt.

Mit der gedruckten Form des Terminplaners haben die Schülerinnen und Schüler einen Allrounder bekommen. Er ist ein Kompass, der strukturiert durch die wegweisenden Lebensjahre führt und Unterstützung im Unterricht mit Formeln, Sprachen, Notizseiten und Notenübersicht liefert. Zugleich ist der Schulplaner Planer und Kalendarium inklusive To-do-Listen und Termin-Reminder, bietet Ausbildungsinfos und jede Menge Gewinnspiele und Rabattcoupons.

Die persönliche Note erhält der Schulplaner jedes Jahr mit speziellen außerschulischen Themen wie Ernährung, Achtsamkeit, Klima & Umwelt, Reisen und Fitness. So gibt es zum Beispiel Tipps zur analogen Fotografie, die zur Entschleunigung, zum genauen Beobachten, Hinsehen und Wahrnehmen einlädt.

Fotoshooting als Schulprojekt

Der Schulplaner hat auch zu einem kreativen Unterrichtsprojekt beigetragen. Im Schwerpunkt „Kommunikations- und Mediendesign“ durften die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrgangs im Fach Fotografie und Bildbearbeitung ein Fotoshooting, bei dem der Schulplaner in Szene gesetzt wurde, selbst gestalten und umsetzen.

Mehr über dieses Projekt und die Ausbildungsschwerpunkte „kreativ:sprache“ und „Kommunikations- und Mediendesign“ an der HLW Haag gibt es beim Open House am Freitag, 10. November, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 11. November, von 9 bis 12 Uhr.