Martin Mayrhofer zeigt Werkschau in der Neuen Galerie

Über 90 Werke in verschiedenen Techniken sind es, die der vielseitig begabte Seitenstettner Künstlerpater Martin Mayrhofer derzeit in der Neuen Galerie des Stiftes zeigt. Es sind dies Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, (zum Teil übermalte) Kaltnadelradierungen, aber auch Holzschnitte und geschnitzte Reliefs und Statuen.

Schon seit der Landesausstellung im Jahr 1988 sind Pater Martin Galerie und Kunst in Seitenstetten ein großes Anliegen. Das Ausstellen von Werken lebender Künstler, Gespräche bei den beliebten Galerieabenden und die praktische Auseinandersetzung mit künstlerischem Schaffen bei Kreativabenden sind ein regelmäßiges Angebot des engagierten Kunsthistorikers. Gerade die Corona-Zeit aber hat es dem fleißigen Mönch, der auch die Pfarre Krenstetten als Seelsorger betreut, ermöglicht, noch mehr Zeit als sonst in sein künstlerisches Tun zu investieren. Zwei Urlaubsaufenthalte im Stift St. Lambrecht und ein weiterer in Lambach haben Pater Martin zu vielen Motiven inspiriert, die er vor Ort in Skizzen oder eben fotografisch festgehalten hat. Daraus entstehen realitätsnah, aber doch mit dem Ausleben künstlerischer Freiheiten seine farbintensiven und ausdrucksstarken Werke.

Auseinandersetzung mit der Umwelt

„Oftmals gilt es einfach rundum noch zu reduzieren, um das Wesen einer Pflanze entsprechend hervorheben und betonen zu können, um das Wesentliche und Charakteristische noch mehr zu unterstreichen“, umreißt der Künstler die Herangehensweise an seine Arbeiten.

„Die Auseinandersetzung mit der Umwelt ist Pater Martin eine Verpflichtung, eine Blume, ein Zweig sind nicht ‚Gegenstände‘, sondern Zeugnisse dessen, was der Mensch Leben nennt. Es soll nicht nur ein Abbild des Dargestellten sein, sondern Ausdruck des Kosmos – einer Weltordnung, die der Geist geschaffen hat“, beschrieb sein bereits verstorbener Lehrer und Künstlerfreund Heimo Kuchling Mayrhofers Werk, das immer wieder auch das Stift Seitenstetten sowie Natureindrücke und Stimmungen der näheren Umgebung der Kleinregion „Herz des Mostviertels“ abbildet. Sensibilisiert ist Pater Martin freilich auch auf Bibelworte, denen in so manch kleingliedriger Schnitzarbeit Ausdruck verliehen wird.

Zur Ausstellung sprach am vergangenen Sonntag im Rahmen der Eröffnung der emeritierte Linzer Universitätsprofessor Eric Ess. Die Schau ist noch bis 12. Dezember frei zugängig.