Stift Seitenstetten: Seelsorge, Schule und Kultur

Einmalig in der Stiftsgeschichte ist, dass 1920 der gebürtige Behamberger Theodor Springer seinem Bruder Hugo als Abt nachfolgt. 38 Jahre lang sollte er nun die Geschicke der Klostergemeinschaft entscheidend mitbestimmen und das Haus trotz der wirtschaftlichen Notlage nach dem 1. Weltkrieg segensreich weiterentwickeln: ob Renovierungen, Zentralheizungsbau (1931) oder Installation einer Telefonanlage mit 22 Sprechstellen, Wiederaufbau des Seitenstettner-Hofes in Wien (1947), Erwerb der Stiftsbäckerei – im Besonderen aber war ihm am inneren Aufbau der monastischen Familie gelegen!

So konnte er viele Laienbrüder gewinnen, ihm waren aber auch Wissenschaft und Gymnasium wichtig, dessen Auflösung er im 2. Weltkrieg nicht abwenden konnte; es wurde zur Deutschen Heimschule. Als erster Abtpräses der Benediktinerkongregation vermochte er zumindest die Aufhebung des Stiftes zu verhindern. Großzügig nahm er ab 1947 seine soziale Verantwortung mit der Abtretung von Baugründen für 83 Neubauten im Ortsbereich wahr.

250.000 Besucher kamen 1988 zur Landesausstellung

Foto: Stiftsarchiv

Als Abt folgte ihm 1958 Ägidius Decker, dieser führte mehrere Vorhaben zu Ende und engagierte die Künstlerin Lydia Roppolt für die Kapelle im Wiener Hof und die Kirche in St. Johann. Zu den Hauptanliegen des Abtes Albert Kurzwernhart (1962-1984) zählte die Freilegung der übertünchten Gemälde in den Deckenfeldern der Stiftskirche, auch setzte er nach dem II. Vaticanum behutsame Schritte der geistlichen Erneuerung. Kaum war 1984 Berthold Heigl zum neuen Abt gewählt, setzte die konkrete Planung für die umfassende Restaurierung des gesamten Stiftsgebäudes und von Teilen des Meierhofes ein. 1988 war der „Vierkanter Gottes“ dann Schauplatz der NÖ Landesausstellung „Kunst und Mönchtum an der Wiege Österreichs“, die fast 250.000 Besucher angezogen hatte. Der Meierhof beherbergte die Begleitausstellung „Der Most und sein Viertel“.

Zum Millennium wurde auch noch der historische Hofgarten der Öffentlichkeit zum Geschenk gemacht. Das Bildungszentrum St. Benedikt und Jugendhaus Schacherhof konnten auf Initiative des Stiftes in Kooperation mit der Diözese ihre Pforten öffnen. Seit 2013 lenkt Petrus Pilsinger als 63. Abt die Geschicke dieses Hauses; neben Seelsorge in den 14 Stiftspfarren, Schule, Kultur und Wirtschaft ist ihm auch der Abschluss der Renovierungsarbeiten am Sonntagberg ein großes Anliegen.

