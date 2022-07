Altes und Neues bei Feuerwehrfest drei Tage lang im Mittelpunkt

Werbung

Mit einem Dreitagesfest feierte die Feuerwehr Strengberg am Wochenende ihr neues HLF 3. Gestartet wurde am Freitag mit dem schon traditionellen Abend der Strengberger Vereine. Dabei begeisterte die Band „Absolut Blech“ mit ihrer modernen Interpretation von Blechblasmusik vor großteils jugendlichem Publikum bis in die frühen Morgenstunden. Beim Bierkrugstemmen stellten sich Ehrenkommandant Karl Hammermüller und die geschäftsführende Gemeinderätin Christa Kaltenbrunner als jeweils stärkste Vertreter ihres Geschlechtes in dieser Disziplin heraus.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen eines Oldtimertreffens für Traktoren und Feuerwehrfahrzeuge. Ab den frühen Vormittagsstunden trafen insgesamt 12 historische Feuerwehrfahrzeuge und zahlreiche Oldtimertraktoren beim Feuerwehrhaus ein, um am Oldtimertreffen teilzunehmen. Am Ende waren es 222 historische Fahrzeuge. Nachdem die Teilnehmer mit ihren Oldtimern eine Runde im Mostviertel gedreht hatten, kehrten sie noch im Festzelt ein oder präsentierten den vielen Besuchern ihre Fahrzeuge. Am weitesten angereist – nämlich 236 Kilometer – war eine Gruppe aus dem Burgenland. Der älteste Traktor – ein FATT 15 Baujahr 1938 – wurde vom mit 87 Jahren ältesten Fahrer, Friedrich Sattleder, gelenkt.

Neben den vielen historischen Fahrzeugen stattete auch „Morpheus“ dem Feuerwehrfest einen Besuch ab. Dabei handelt es sich um das Fahrzeug des Feuerwehrkameraden, Wolfgang Grafetsberger, der zehnfacher Staatsmeister im Traktorpulling ist. Bei einem Showstart ließ die 2.800 PS starke Maschine ihren beeindruckenden Sound erschallen.

Feierlich wurde es zum Abschluss dann am Sonntag. Pfarrer Helmut Prader zelebrierte die Feldmesse und segnete das neue HLF 3.

