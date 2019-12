Der vergangene Herbst sorgte bei den Sängern des Männergesangvereins „Sängerrunde“ Strengberg für Herausforderungen. Zum einen vertrauten die Sänger zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Vereinsgeschichte einer Frau, nämlich Eva Brandtner, die künstlerische Leitung des Männerchores an. Zum anderen wurde bereits im September mit den Proben von Advent- und Weihnachtsliedern begonnen. Hintergrund ist die ORF-Aufnahme für den ORF NÖ-Adventkalender, in dem 24 Chöre aus allen Landesteilen Advent- und Weihnachtslieder präsentieren.

So standen die Strengberger Sänger mit ihrer Chorleiterin vergangene Woche vor der Kamera. Im Sängeranzug und ins beste Licht gerückt, wurde in der Aula des Gemeindehauses das bereits im Vorfeld festgelegte Adventlied gesungen und mit großer Geduld einige Male wiederholt, bis der Aufnahmeleiter das OK für die Fernseh- und Radioaufnahme gab. Ausgestrahlt wird der Beitrag am Mittwoch, 18. Dezember, im Anschluss an die Fernsehsendung NÖ heute um 19 Uhr auf ORF 2 sowie im Radio NÖ „Radioclub“ zwischen 16 und 18 Uhr.