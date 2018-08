Bange Stunden erlebten in der Vorwoche wieder einmal Bankmitarbeiter in Strengberg. Am Dienstag meldete sich ein vorerst unbekannter Mann um 4.42 Uhr telefonisch bei der Bezirksleitzentrale der Polizei in Amstetten. Er werde in Strengberg eine Bank überfallen und notfalls in Kauf nehmen, dabei von der Polizei erschossen zu werden, erklärte er.

Unverzüglich wurden Beamte – ausgestattet mit Schutzwesten und automatischen Waffen – nach Strengberg beordert. Sie sollten die Objekte der Raiffeisenbank und der Sparkasse – beide mitten im Ortszentrum nur 60 Meter voneinander entfernt – schon vor Kassenöffnung besonders überwachen.

Der Bankstellenleiter der Raika, der schon drei Überfälle erleiden musste, befand sich auf Urlaub. Zum Schalterdienst waren zwei junge Kundenbetreuerinnen eingeteilt, die sich zeitgerecht auf die Öffnung der Bankschalter vorbereiteten. Als sich einer der beiden schwer bewaffneten Polizisten bemerkbar machte und im Foyer an der Glastüre klopfte, schreckten die beiden jungen Frauen zusammen.

Mulmiges Gefühl bei den Bankmitarbeitern

„Keine Angst, wir sind zu eurem Schutz da!“, riefen sie den Raiffeisen-Damen zu und erklärten ihnen kurz die Situation. Und diese reagierten, wie sie es in einschlägigen Seminaren gelernt hatten: ruhig bleiben, die Geschäftsleitung verständigen und den Betrieb so normal wie möglich weiterführen.

Fast zur gleichen Zeit spielte sich 60 Meter östlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite das beinahe identische Szenario ab. Zwei Polizisten bemerkten Licht hinter dem Schalterraum der Sparkasse und machten sich durch Klopfzeichen ans Fenster bemerkbar. Der Filialleiter, der sich gerade auf die Schalteröffnung vorbereitete, erschrak beim Anblick der schwer bewaffneten Polizisten wie seine jungen Kolleginnen bei der Raiffeisenbank. Auch er wurde in die Lage eingewiesen, setzte die vorgesehene Informationskette nach oben in Gang und bemühte sich mit besonderer Freundlichkeit um seine Kunden – „business als usual“ also.

Wie der Filialleiter an einen Überfall von vor 20 Jahren erinnert wurde und wo der Anrufer, der den Überfall ankündigte, schließlich gefasst wurde, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der NÖN.