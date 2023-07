Gemeindesaal nimmt bereits Form an

Es ist ein Großprojekt, das die Firma Simader mit dem Unterbergerhof mitten im Ortsgebiet von Strengberg umsetzt. Um das Projekt entlang der B1, das sieben Gebäude mit 56 Wohneinheiten umfassen wird, realisieren zu können, wurden das ehemalige Gasthaus Steinkellner und das ehemalige Kaufhaus Hödl abgerissen. Neben den Wohnungen wird aber auch ein Veranstaltungssaal entstehen, von dessen Baufortschritt sich Vertreter der Gemeinde in der Vorwoche überzeugten.

„Er soll ein Treffpunkt für Jung und Alt, für eingesessene und zugezogene Strengbergerinnen und Strengberger sein“, freut sich Bürgermeister Johann Bruckner, dass voraussichtlich im ersten Quartal 2024 bereits die ersten Veranstaltungen im neuen Saal stattfinden können. Die gesamte Saalgröße beträgt rund 210 Quadratmeter und ist für rund 220 Besucher konzipiert, insgesamt hat die Anlage an die 360 Quadratmeter.

Der Gemeindesaal, der rund 1,6 Millionen Euro kosten und in das Eigentum der Marktgemeinde übergehen wird, steht jedem Verein, jeder Organisation, jedem Unternehmen und jeder Privatperson für verschiedene Veranstaltungen gegen Entgelt zur Verfügung. Es wird die Möglichkeit geben, den Saal in drei verschiedenen Größen (70, 150 oder 210 Quadratmeter) anzumieten. Es sind eine Cateringküche und Schankanlage vorhanden, jedoch wird es keinen fixen Betreiber geben. Das heißt, dass jeder Veranstalter dieses Angebot nutzen kann oder auch nicht. „Es wird an uns allen liegen, diesen Saal mit Leben zu füllen, damit er zu einem Mittelpunkt in Strengberg wird“, hofft der Bürgermeister auf großes Interesse seiner Bürger.