Innovatives Projekt: „Garten“ gegen Hitze und Überflutungen

„Wir haben im Vorjahr bei den Hochwasserereignissen nach Starkregen gesehen, wie schnell es gehen kann. Wenn das Wasser von überall kommt, dann stößt man irgendwann auch mit den Kanalleitungen an seine Grenzen“, erklärte GDA-Obmann Anton Kasser am vergangenen Dienstag in Strengberg. Im Rahmen eines Pressegespräches präsentierten er und Klemens Willim („KLAR!“ – Klimawandel-Anpassungsmodellregion Amstetten Nord) das Projekt „DrainGarden“ in der Strengberger Siedlungsstraße.

Wasser speichern, wo es niederfällt

„Der ‚DrainGarden’ ist eine Idee, die dabei hilft, das Wasser dort zu halten, wo es niederfällt“, führte Kasser aus. Das System eignet sich für viele Gemeinden, unter anderem eben auch für Strengberg. Bürgermeister Johann Bruckner erklärte, dass sich durch die Hanglage die Bäche schnell und stark füllen. „Daher waren wir auf der Suche nach Möglichkeiten. Die Straße in der Siedlung ist somit zwar um 30.000 Euro teurer geworden, aber wir gehen davon aus, dass sich das Ganze bewähren wird.“

Wie das funktioniert, erklärte Martin Kaltenbrunner, Geschäftsführer der Planungsfirma IKW. „Der DrainGarden-Körper, eine Mischung aus Erde und speziellem Granulat, kann doppelt so viel Wasser aufnehmen wie normaler Untergrund und speichert es auch sehr lange. So kommen die Pflanzen ganz ohne Gießen durch die Dürreperioden.“ Das Konzept habe mehrere Wirkungen. Erstens: schnelles Versickern, wodurch der Kanal entlastet wird. Zweitens: hohe Speicherkapazität und drittens: Das System wirkt für das Wasser reinigend. „Die Perlite saugen auf und speichern das Wasser, so dass es für die Pflanzen wieder zur Verfügung steht“, schilderte er. Das schützt Bäume vor der Trockenheit und verbessert somit auch das Kleinklima. Die Flächen sind etwa 1,60 Meter breit und 80 Zentimeter tief eingebaut.

„Grün“ sorgt auch für angenehmere Temperaturen

Landschaftsarchitekt Alois Graf – er entwickelte das Konzept – unterstrich die äußerst positive Wirkung von Bäumen an der Straße. Diese sorgen für niedrigere Temperaturen, was angesichts der steigenden Anzahl an Hitzeperioden die Lebensqualität der Anrainer massiv erhöhe. „Mit der Speicherfähigkeit des DrainGardens steht den Bäumen auch in zehn, 15 Jahren, wenn andere Bäume aufgrund Wassermangels leider absterben, ausreichend Wasser zur Verfügung“, sagte er. Geschäftsführer Martin Haas, dessen Gärtnereiunternehmen sich um die Pflanzung und Pflege der Bäume und Begrünung in der „Sonnseitn“ kümmert, unterstrich, dass eine Maßnahme wie der „DrainGarden“ gerade in Zeiten hoher Oberflächen-versiegelung und dichterer Verbauung eine sehr gute Lösung sei.

