Traktorfreunde auf großer Fahrt

Nachdem der Nebel durchfahren war, wurden die Traktorfreunde von herrlichem Herbstwetter begleitet. Nach dem Mittagessen wurden die Kirche, der Luftg’selchte Pfarrer sowie die Bucklwehluck'n besichtigt. Nach dem Aufenthalt in St.Thomas am Blasenstein ging es weiter nach Grein, um ein Eis zu genießen. Der Abschluss nach der 82 Kilometer langen Ausfahrt fand in Strengberg im Lokal „Roßstall“ statt.

„Mein Ziel war, über die Vereinsgrenzen hinweg eine Ausfahrt zu organisieren. Es haben auch einige Traktorfahrer aus anderen Gemeinden teilgenommen“, erklärt Vizebürgermeister Lukas Schatzl, der die Ausfahrt organisierte.