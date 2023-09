„Wir werden unsere Kinder nicht zu dieser Haltestelle schicken“

Dass die Kinder durch das Busunternehmen Kitzberger zur Schule und zum Kindergarten gebracht werden, hat in Strengberg jahrelange Tradition. Seit diesem Schuljahr gibt es dieses Angebot, bei dem die Kinder von einem Sammelplatz abgeholt und dort wieder abgesetzt wurden, nicht mehr. Grund dafür ist eine neue VOR-Linie und die Regelung, dass ein zwei Kilometer langer Fußmarsch bis zur Schule oder zur nächsten Bushaltestelle zumutbar sei.

„Der Fußmarsch ist für uns auch okay. Das Problem dabei ist nur, dass die Bushaltestelle direkt an der Bundesstraße bei der berüchtigten Kreuzung Steinbruckmühle liegt, wo in den letzten Jahren vermehrt Unfälle mit Kraftfahrzeugen stattgefunden haben und hier Lkw und Pkw mit weit mehr als den erlaubten 70 km/h vorbeifahren“, erklären einige betroffene Eltern. Sie kritisieren außerdem, dass es an dieser Haltestelle Richtung Strengberg weder eine Bushütte noch Licht gibt. „Es ist einfach nur ein betonierter Gehsteig direkt an der B1“, sehen die Eltern die Sicherheit ihres Nachwuchses gefährdet. „Wir werden unsere Kinder sicher nicht zu dieser Haltestelle schicken“, stellen sie klar. Die Eltern werden ihre Kinder wieder selbst mit dem Auto zur Schule bringen. „Das wird natürlich auch nicht gerne gesehen, weil die Schule ja die Privatfahrzeuge am Schulplatz aufgrund von Platzproblemen nicht haben möchte“, betonen sie.

Gespräche mit Bürgermeister Johann Bruckner haben bereits stattgefunden. Den Schülertransport durch die Firma Kitzberger kann er den besorgten Eltern jedoch nicht mehr bieten. „Da gibt es keine Chance. Der öffentliche Verkehr geht vor dem Gelegenheitsverkehr“, betont der Ortschef. Die neue Buslinie, die es seit 1. Juli gibt, passe für den Schülertransport ohnehin optimal, erklärt Bruckner. Um zur Bushaltestelle zu kommen, müssten die Kinder die Straße auch nicht queren, hält er fest.