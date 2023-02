Eröffnungskonzert zum Tag der Musikschule im Valentinum

Ein perfekt gestaltetes Programm, glänzend gemacht und tosender Beifall am Ende. Das Eröffnungskonzert im Rahmen des Tages der Musikschule bleibt in Erinnerung als virtuoses und herzerwärmendes Premierenkonzert im voll besetzten Valentinum.

Für das Publikum hatten sich die Verantwortlichen mit Musikschuldirektor Markus Schmidbauer einen ansprechenden Querschnitt durch die Welt der Instrumente erdacht. Von einem vielköpfigen Zupforchester, einer Jugendkapelle und einem Streich- und Blockflötenorchester bis hin zu einem Harmonika- und Schlagwerkorchester sowie Ballett und Gesang reichte das Potpourri. Für rund 300 Schülerinnen und Schüler ging hier ein besonderer Traum in Erfüllung, ein Auftritt in einem modernen Konzertsaal, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Die Stückauswahl variierte zwischen Franz Schubert, The Beatles, Kees Vlak, Michael Jackson, Kool & the Gang und Wir sind Helden, von welchen übrigens das Motto des Abends, „Gekommen, um zu bleiben“ stammte. Das war ein würdevoller Höhepunkt zum Schluss, gesungen und gespielt von den jungen Menschen, der die Anwesenden berührte. Ein weiterer spezieller Akzent wurde mit „We are the World“ und „Celebration“ gesetzt. „Die Begeisterung der jungen Musikerinnen und Musiker zu spüren, ist ein pures Glück, eine wahre Freude“, erklärte eine begeisterte Besucherin. Ein wunderbares Kompliment.

Vor dem großartigen Konzert hatte der Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel den ganzen Tag über zum Kennenlernen des neuen Musikschulgebäudes eingeladen. Interessierte konnten das Gebäude am Vormittag besichtigen. Wer den Unterricht hautnah miterleben wollte, hatte am Nachmittag die Gelegenheit dazu.

