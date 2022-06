Haager Gewerbepark öffnet Pforten

Werbung

Gemäß dem Motto „Der Standort für Ihren Erfolg“ wurde 2005 der „Haager Gewerbepark Steyrer Straße“ entlang der B42 gegründet. Mittlerweile gibt es am Standort rund zwanzig Betriebe.

Nachdem auch die Firma Rika Kompressoren ihr Betriebsgebäude im Gewerbepark bezogen hat und ab 22. Juni die Eröffnung des neuen Betriebsgebäudes feiert, wollten sich auch andere Unternehmen präsentieren. Und so kamen einige Unternehmer – allen voran ETM-Chef Christian Marquart und RIKA-Chef Mario Karner – auf die Idee, einen Tag der offenen Tür zu organisieren. Weitere Unternehmen waren begeistert und so werden am Samstag, 25. Juni, von 9.30 bis 17 Uhr die Pforten geöffnet, um die Leistungen zu präsentieren. Für Schüler und Jugendliche bietet der Tag eine gute Gelegenheit, sich über Lehrplätze und Job-Möglichkeiten zu informieren. Die teilnehmenden Betriebe haben ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt: Angefangen von Spezial-Angeboten über kulinarische Schmankerl bis hin zu Aktivitäten mit Kindern (Ponyreiten, Bagger-Geschicklichkeitsspiel, Malen mit Straßenkreiden). Bewirtet werden die Besucher von Gasthaus Meineck. Unterstützt wird die Aktion von der Stadtgemeinde und dem Haager Stadtmarketingverein.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.