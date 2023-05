Laufen und Beten für Frieden

Es ist seit 2015 Tradition, dass die Friedens-Mittelschule Seitenstetten-Biberbach zu ihrem „Tag des Friedens“ am ersten Dienstag im Mai besondere Aktionen setzt. Für die Durchführung des Benefiz-Friedenslaufes am 2. Mai haben sich heuer sechs Schülerinnen in vorbildlicher Weise engagiert und im Rahmen des Projektes „Herausforderung“ diese Laufveranstaltung am Vormittag organisiert. „Mehr als 1.500 ‚Trefflingrunden‘ mit einer Länge von etwa 800 Metern wurden von Schülern gelaufen, die von Lehrkräften und erwachsenen Laufgästen zurückgelegten Runden belaufen sich auch auf mehr als 100“, zeigen sich die sechs Viertklässlerinnen erfreut. Neben den hauseigenen Mittelschülern waren auch Schülergruppen vom Stiftsgymnasium und der Volksschule Seitenstetten sowie der Mittelschule Rosenau dabei. Mit dem erlaufenen Betrag von mehr als 2.000 Euro sollen die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei sowie die Stiftsturmrenovierung unterstützt werden.

Die Volksschule Seitenstetten beteiligte sich auch wieder an dem Lauf, und alle durften mit dabei sein! Am Foto die Lehrerinnen Petra Merkinger und Manuela Drescher (von links) mit weiteren Schülern. Foto: NÖN, Penz

Friedensgebet am Abend

Das Mai-Friedensgebet in der Friedenskirche St. Veit wird alljährlich von Mittelschülern aus Seitenstetten-Biberbach, Firmlingen und einigen Gymnasiasten gestaltet. Die Religionspädagogin Martina Halbmayr hat das Gebet diesmal unter das Thema „Friedensstifter sein“ gestellt und die Schüler der 2. Klassen am Beginn Friedensgedanken aussprechen lassen. Das Bemühen um Frieden wurde auch in den Fürbitten formuliert, worauf ein bewegendes „Vater unser“ und der gemeinsam gesungene Kanon „Dona nobis pacem“ folgten. Der „Seitenstettner Lehrer-Vierg’sang“ umrahmte diese meditativ und ruhig gehaltene Zeit mit mehreren Friedensliedern musikalisch, Pater Matthäus Kern sprach das abschließende Segensgebet. Die Gebetsstunde im Juni wird übrigens die Volksschule Seitenstetten gestalten.

Diese Schüler haben das gut besuchte Friedensgebet gemeinsam mit dem Lehrer-Vierg‘sang sowie der Religionspädagogin Martina Halbmayr (links) und Pater Matthäus Kern (rechts) gestaltet. Foto: NÖN, Penz

