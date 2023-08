Meisterschaften in St. Valentin: „Uno schreien geht auch unter Wasser“

Seit 2008 gibt es in St. Valentin einen Tauchsportverein. Beim jährlichen Urlaub in Kroatien kam den Mitgliedern des Vereins eine Idee. Warum nicht Uno unter Wasser spielen? Mit spezieller Ausrüstung wie beispielsweise Unterwasser-Uno-Karten ist das möglich. Noch ein selbst gebasteltes Brett, damit die Karten im Wasser nicht davonschwimmen und dem Vorhaben stand nichts mehr im Weg. „Wir haben es im Urlaub ein paar Mal ausprobiert und es hat super funktioniert. Somit kam der Gedanke, das Ganze größer aufzuziehen“, erklärt der Obmann des Tauchvereins, Alexander Waidhofer. Nach der Genehmigung vom Sportministerium wurde 2012 die erste Unterwasser-Uno-Staatsmeisterschaft ins Leben gerufen. Dabei konnte man 33 Teilnehmer verzeichnen. „Da es keine offizielle Sportart ist, war die Genehmigung für unsere Staatsmeisterschaften kein Problem. Wir hätten auch eine Europa- oder Weltmeisterschaft veranstalten können“, erzählt Waidhofer.

Schauplatz der Staatsmeisterschaften ist das Freibad St. Valentin. Foto: Tauchsportverein St. Valentin

Um mitspielen zu können, werden der „Open-Water-Diver“-Tauchschein und die eigene Ausrüstung benötigt. Pressluftflaschen werden vor Ort vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die Startnummernvergabe sowie die Regelerklärung erfolgt noch über dem Wasser, danach wird in 3er-Gruppen die Vorrunde gespielt. Die Partien erfolgen an mehreren Tischen zeitgleich, über jeden Tisch wacht ein Schiedsrichter. In Turnierform geht es bis zum Finale, wo ebenfalls drei Spieler gegeneinander antreten. „Sich beim Spiel Farben zu wünschen, ist unter dem Wasser relativ schwierig“, meint Waidhofer. Deshalb sind auf dem Spielbrett die verschiedenen Farben zu sehen, auf welche hingedeutet werden kann. „Uno schreien geht jedoch sehr gut, das hört man auch unter Wasser.“ Dazu nimmt man einfach das Mundstück der Pressluftflasche heraus.

So schaut das Spielbrett mit den Farben und Kartenhaltern aus. Foto: Tauchsportverein St. Valentin

Die Sieger sichern sich neben Pokal und Urkunde auch ein Ticket zur Titelverteidigung im nächsten Jahr, für sie fällt die Teilnahmegebühr weg. Außerdem wird eine Tombola veranstaltet, bei der die Besucher Preise ergattern können. Für leidenschaftliche Taucher ist das Event jedes Jahr ein Highlight.