Umjubelte Posse mit Live-Musik

„Ja, das ist klassisch!“, sagt der herumziehende Hausknecht Melchior bei fast jeder Gelegenheit. Gar nicht klassisch ist dagegen Johann Nepomuk Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“ in der Inszenierung des Theaters am Fluss. Intendant und Regisseur Bernhard Oppl hat den Klassiker in die Gegenwart geholt, mit frischen aktuellen Pointen gemischt und mit fetziger Live-Musik untermalt.

Oppl erfindet zwar das Rad des Theaters nicht neu, vertraut hingegen auf den Zauber des Spiels, auf alle Irrungen und Wirrungen des Stücks und setzt eine traumhaft lustige Posse mit vielen klug kalkulierten Gags in Bewegung. Viele kleine Witze, die beim Publikum voll ankommen und die gelungene Mischung aus Alt und Neu befeuern die Geschichte.

Tag für Tag arbeitet Weinberl im Geschäft von Zangler. Als ihm die Ernennung zum Teilhaber in Aussicht gestellt wird, räsoniert er über sein bisheriges Leben und stellt fest, dass er noch nichts von der Welt gesehen hat und möchte nun ein tolles Abenteuer erleben. Anstatt auf das Geschäft aufzupassen, begibt sich Weinberl mit dem Lehrling Christoph in die nahe gelegene Stadt, um endlich ein „verfluchter Kerl“ zu sein und sich einen Jux zu machen.

Optisch wird die Handlung in das zauberhafte Naturareal gelegt, mit pittoresken Häuserfassaden als Kulisse. Ein wahrlich spielfreudiges Ensemble sorgt immer wieder für Zwischenapplaus. So brilliert Oliver Roitinger als Weinberl, Alex Bechtloff als Hausdiener Melchior gibt einen Mann mit dem Schalk im Nacken. Köstlich auch Michael Zintl-Reburg als Geschäftsinhaber Zangler. Das junge Liebespaar (Katharina Smutny, Mirkan Öncel) liefert wundervollen Slapstick. Eine unterhaltsame, kurzweilige Inszenierung. Tosender Applaus.