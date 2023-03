Gruselig und heiter: Vampir treibt sein Unwesen

Bald häufen sich geheimnisvolle Vorgänge und aus dem harmlosen Liebesreigen zwischen Martl und Betti wird bald ein beziehungsreiches und verwirrendes Spiel verschiedener Personen. Zwischen Theres, der Baronin eines Schlosses, das sie an die neureiche Kreszentiana von der Mühl verkaufen will, und dem geheimnisvollen Vladimir entwickelt sich ebenfalls eine Liebesbeziehung. Es ist ein Auf und Ab der Geschichten bis zum erlösenden unerwarteten, überraschenden Schluss, bei dem sich alles auflöst.

Dominierend in der Komödie ist Martl, dargestellt von Paul Dobesberger. Er beherrscht die Szene und wenn er auftritt, dann erfüllt er die Bühne mit seiner Ausstrahlung. Seine geliebte Betti wird liebenswert, resch, keck und auch schnell mit der ohrfeigenden Hand dargestellt von Bettina Huber. Die vornehme Gräfin des Schlosses, in welchem der Vampir sein Unwesen treibt, gibt Sandra Egger-Richter mit dezentem Charme und charmanter Noblesse.

Die neureiche Kreszentiana holpert mit sprachlicher Tollpatschigkeit durch die Szenen und berührt gekonnt und mit Esprit die Lachmuskeln. Ihr Gate, Florian Streitner, gibt ihr die Gelegenheit zu ihren Eskapaden.

Es ist ein heiteres Geplänkel, ein wirklich mit Humor und auch Spannung ausgefüllter Theaterabend! Gratulation dem jungen Ensemble zu dieser überzeugenden Aufführung und dem eindrucksvollen Theatererlebnis.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.