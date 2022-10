Der Orientexpress kommt ins Mostviertel

Nach den Coronabedingten Problemen in den letzten Jahren freut sich die Behamberger Theatergruppe wieder auf eine tolle Saison und hat sich dafür einen Krimi von Agatha Christie vorgenommen.

Ihre Krimis wurden bereits mehrfach auf die Kinoleinwand gebracht, im Theater sind sie jedoch selten zu sehen. Ken Ludwig hat sich aber des Stoffes von „Mord im Orientexpress“ angenommen und ihn neu bearbeitet. „Es wird eine spannende Reise im berühmten Orientexpress. Wir freuen uns auf viele Besucher“, sehen die Darsteller der Premiere am 19. November mit Spannung entgegen. Am Bühnenbild wird bereits intensiv gearbeitet und es wird sicher eine Überraschung für die Besucher sein.

In der Rolle des belgischen Privatdetektivs Hercule Poirot wird Florian Gaßner zu sehen sein, Regie wird heuer wieder in bewährter Weise Anne Seyrlehner führen. Gespielt wird in der Mehrzweckhalle in Behamberg. Kartenreservierungen sind ab sofort online unter www.theater.behamberg.at und zusätzlich am Gemeindeamt während der Amtsstunden möglich.

