„Der Zerissene“ von Johann Nepomuk Nestroy wurde hier in Haag noch nie gezeigt und war längst überfällig“, sagt Christian Dolezal über die aktuelle Theaterproduktion, die, wie bekannt, verschoben werden musste und nun am 1. Juli ihre Premiere feiert. „Nach der Absage im letzten Jahr, die mir richtig wehgetan hat, ist es nun endlich so weit. Wir dürfen wieder spielen und das mit großem Spaß und viel Freude, obwohl natürlich jetzt gerade der Feinschliff bei den Proben zu leisten ist“, umreißt Dolezal kurz und bündig die Ausgangsposition.

Das letzte Jahr war sehr schwierig. „Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ich habe das so in meiner DNA drinnen, wenn ich nichts hackl´, dann bin ich nichts wert“. Jetzt allerdings, das spürt man richtig, ist er wieder in seinem Element. Er erfüllt seine Aufgaben als Intendant mit hohem Engagement und möchte in der Rolle des Herrn von Lips das Publikum aufrütteln, zum Nachdenken anregen und entzücken.

Ist Wohlstrand Freiheit oder Gefangenschaft?

„Der Zerrissene“, wird in einer gescheiten, modernen Fassung von Dominic Oley auf die Bühne gebracht. Die Posse von Nestroy eröffnet wie dazumal auch heute viele Fragen des Lebens, des irdischen Daseins. Eine Kernfrage des Stücks ist die Frage nach dem Glück und ob dieses vom Geld abhängig ist. Und bedeutet Wohlstand Freiheit oder Gefangenschaft? Und was, wenn sich das Verhältnis von Arm und Reich mit einem Schlag umkehrte?

Diese und andere Fragen werden in Nestroys wortgewandter Posse „Der Zerrissene“ auf lustvolle Weise und mit dem für ihn bezeichnenden subversiven Witz beleuchtet. Dem Herrn von Lips, der in seinem Gartenpavillon ein Fest mit großer Gesellschaft gibt, mangelt es, so könnte man meinen, an nichts, und doch leidet dieser in grenzenlosem Reichtum und Luxus schwimmende Junggeselle an entsetzlicher Langeweile. Er beschließt, etwas ganz Verrücktes zu tun. Er will die erstbeste Frau, der er begegnet, heiraten.

„In der Begegnung mit der verwitweten Frau von Schleyer wird der „zerrissene“ Herr von Lips plötzlich angehalten, über das Wesentliche nachzudenken“, formuliert Dolezal die reizvolle Herausforderung.

Dolezal: Wichtigste Lebensinhalte sind Wohlbefinden, Liebe, Solidarität und Bescheidenheit

Zu seinen persönlichen wesentlichsten Lebensinhalten zählt er Wohlbefinden, Liebe, Solidarität und Bescheidenheit. „Die Zerrissenheit ist gewiss auch ein Ausdruck einer tief greifenden Entfremdung, und diese ist vielschichtig, sie nährt sich aus Weltschmerz und „Geldschmerz“, aus Spaltung in „Herr“ und „Knecht“, aus Gefühl und skeptischen Verstand, aus Drang nach hoher Aktivität und der Unfähigkeit zu handeln, aus Abenteuerlust und Lebensangst. Es ist ein Stück mit vielen Botschaften“, resümiert Dolezal.

„Ja, und viele werden erinnert sein, an gierige Leute. Doch wir wollen die Leute auch zum Lachen bringen, aber nicht zu einem Lachen unter Niveau. Ein Schmunzler ist nachhaltiger als ein Schenkelklopfer“. Man darf sich auf eine reizvolle Inszenierung freuen.