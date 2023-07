Komödie „Ella, Ella!“ Ein friedvolles Happy End!

Schlicht und doch aussagekräftig ist die griechisch stilisierte Bühnenwand in grauweißer Ornamentik, symbolisch und fragmentarisch für die Akropolis am Haager Hauptplatz. Sie wird von den für Frieden kämpfenden Frauen besetzt und man erlebt vor dieser Wand eine mit verblüffend viel Tempo und Witz, aber auch mit entsprechender Tiefsinnigkeit adaptierte Komödie.

„Ella, Ella“, nach Lysistrata nach Aristophanes, in einer Bearbeitung von Ruth Brauer-Kvam, Christian Dolezal und Kaja Dymnicki, ist ein köstlicher, humorvoller Theaterspaß. Da sitzen die Pointen und das Timing. Die Geschichte funktioniert perfekt, dank einer Schauspielerriege in großer Form mit präziser Figurenführung und einer wunderbaren Musikerin (Ingrid Oberkanins), die klangvoll durch den Abend führt. Die Handlung von „Ella, Ella“, was auf griechisch so viel bedeutet wie „Los geht's! Los geht's!, ist dynamisch gestrickt und lebt von der Botschaft des Friedens.

Seit dreißig Jahren schon kämpfen die Athener gegen die Spartaner. Damit soll jetzt endlich Schluss gemacht werden. Die Frage ist nur: Wie soll das gehen? Ein einzigartiger Plan wird nun von den Frauen geschmiedet. Sie verweigern sich ihren kriegerischen Männern, sowohl körperlich als auch in der Haushaltsführung, bis Friede herrscht. Da gibt es zuvor zwar noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, aber der Wille nach Frieden ist grenzenlos stark und lässt alle Hürden überwinden. Dem Frieden muss eine Chance gegeben werden, wie es John Lennon formulierte. Zuerst düstere Wolken und ein Sturm der Entrüstung. Eine Art Thriller-Atmosphäre, sehr spannungsvoll inszeniert.

Mit hinreißender Spielfreude ist das gesamte Ensemble dabei: Ines Honsel agiert als Lysistrata mit Fingerspitzengefühl und Überzeugungskraft. Kimberly Rydell, Lena Kalisch, Lisa Lena Tritscher überzeugen mit darstellerischer Dominanz und Tritscher sorgt mit ihrem flotten Akzent für so manchen Zwischenapplaus. Auch Florian Carove, Philip Leonhard Kelz und Clems Berndorff geben starke Rollen, mit Witz, Selbstsicherheit bei den „schlüpfrigen“ Szenen und hoher Glaubwürdigkeit. Christian Dolezal in seiner Rolle als Herold energievoll, von glaubhafter Tiefe und dominant.

Wenn im Finale gemeinsam mit Sängerinnen des Chores Haag Lennons Friedenshymne „Give Peace a Chance“ erklingt, singt das Publikum begeistert. Einhelliger Jubel und stehende Ovationen. Glücklich ist, wer dieses Theaterereignis und Gedankenspektakel noch vor sich hat.