Maria Köstlinger und Jürgen Maurer zeigen ihr Programm „Liebe ist ...“

„Liebe ist ...“ heißt ihr Programm auf der malerischen Bühne direkt auf dem Hauptplatz in Haag. Maria Köstlinger und Juergen Maurer werfen einen humorvoll-satirischen Blick auf die Liebe und alles was noch so damit einhergeht. Dabei hat das Duo eine kurzweilige Textcollage rund um die vielleicht sinnlichste, aber oftmals auch wunderbar skurrile Gemütsbewegung konzipiert. Hier finden sich sowohl in Vergessenheit geratene Schriften, die beinahe schon als Rarität gelten, als auch der ein oder andere Text, der sicher vielen bekannt vorkommen wird. Mit im Gepäck sind auf jeden Fall Arthur Schnitzler, Anton Krutisch, Fritz Grünbaum, Trude Marzik, ein bisschen Goethe und selbstverständlich Loriot, wenn das Publikum auf einen humorvollen Streifzug durch die Liebesliteratur entführt wird. Das Duo Sonare besteht aus Peter Gillmayr (1. Violine) und Kathrin Lenzenweger (2. Violine), den beiden Geigern des Streichquartetts Sonare Linz. An diesem Abend begleitet es das Schauspielerpaar mit Musik aus Mozarts Opern und vielen anderen Melodien rund um die Liebe.

Termin: Sonntag, 2. JuliBeginn: 11 Uhr Ort: Theatersommer HaagKarten: https://www.theatersommer.at/spielplan_tickets/liebe_ist/ oder per E-Mail: reservierung@theatersommer.at oder telefonisch: 07434/44600